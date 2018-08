UN’ESTATE ALLA GAMeC Mostre, laboratori e aperture straordinarie

Ultimi giorni per visitare Il diletto del praticante, la personale di Gary Kuehn aperta fino a domenica 26 agosto

Quest’anno, per la prima volta, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo non va in vacanza, ma resta aperta per tutto il mese di agosto – e fino al 9 settembre – permettendo ai cittadini e ai numerosi turisti di visitare le quattro mostre in corso e di partecipare a divertenti laboratori per tutte le età!

Prosegue infatti fino al 26 agosto, tra gli spazi di via San Tomaso e il Palazzo della Ragione, Il diletto del praticante, prima personale in un’istituzione museale italiana dello scultore americano Gary Kuehn che presenta una selezione di 70 opere realizzate dall’artista a partire dagli anni Sessanta.

Fino al 9 settembre resteranno invece aperte le altre tre mostre ospitate nelle sale della Galleria: Enchanted Bodies / Fetish for Freedom, progetto vincitore della nona edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize – il riconoscimento che da quindici anni sostiene la ricerca di un curatore under 30 – che riunisce opere di 17 artisti internazionali; La Collezione Impermanente #1, che racconta il costituirsi e l’evolversi delle raccolte della GAMeC attraverso un percorso che pone in dialogo autori moderni, maestri del Novecento e arte contemporanea; le opere video proposte dalle istituzioni internazionali coinvolte nella decima edizione della rassegna Artists’ Film International, tra cui I’m Talking To You dell’artista italiana Elena Mazzi, selezionata dalla GAMeC.

Le mostre sono visitabili con un biglietto unico (intero € 12,00 e ridotto € 10,00) che fino al 9 settembre consentirà di ammirare anche le collezioni dell’Accademia Carrara, grazie alla rinnovata sinergia tra le due istituzioni.

Inoltre sabato 25 agosto, in occasione delle celebrazioni per la festa patronale di Sant’Alessandro, la sezione della mostra di Gary Kuehn a Palazzo della Ragione resterà aperta fino alle 23:00 (con ingresso libero).

Numerosi gli appuntamenti per adulti e bambini in programma tra agosto e settembre: dal ciclo estivo di Sfoghi – i laboratori artistico-esperienziali per adulti che si snodano tra le mostre Il diletto del praticante alla GAMeC (giovedì 23 agosto, dalle 18:30 alle 20:30) e La Collezione Impermanente #1 (giovedì 6 settembre, dalle 18:30 alle 20:30) – alle proposte gratuite pensate per gli spazi all’aperto del Parco Goisis (le GAMeC EXPERIENCES dedicate agli adulti di giovedì 30 agosto e di giovedì 6 settembre, dalle 20:30 alle 22:30, e il GAMeC TIME Outdoordi domenica 2 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, per bambini dai 5 agli 11 anni).

Il 27 agosto riprendono inoltre le attività di GAMeC TIME, che da dieci anni, ogni estate, coinvolgono piccoli e giovani artisti con percorsi animati e laboratori a tema gestiti dagli educatori del museo. Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno così continuare a divertirsi e a scoprire i segreti delle opere esposte in museo, nell’attesa di iniziare il nuovo anno scolastico.

In occasione dell’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, dal 6 settembre tra le sale della GAMeC e dell’Accademia Carrara sarà attivo il percorso autonomo Il paesaggio nell’arte: tra realtà e astrazione che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’evoluzione del paesaggio attraverso alcune opere-chiave delle collezioni di ciascun museo. Il percorso sarà fruibile alla GAMeC fino al 9 settembre; all’Accademia Carrara proseguirà invece fino al 23 settembre.

Sabato 8 settembre, alle ore 17:00, è in programma una visita guidata per adulti al percorso, mentre in serata, a partire dalle 20:30, torna Una Notte al Museo: in occasione dell’ultima notte di apertura delle mostre, bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni potranno vivere un’esperienza magica tra le sale della Galleria partecipando a un divertente laboratorio cui seguirà un’indimenticabile notte negli spazi del museo.

IN ATTESA DI BLACK HOLE. ARTE E MATERICITÀ TRA INFORME E INVISIBILE

Non sarà lunga l’attesa per poter visitare il nuovo progetto espositivo della GAMeC: la programmazione riprenderà infatti il 5 ottobre con la grande mostra Black Hole. Arte e matericità tra informe e invisibile, primo appuntamento di un ambizioso ciclo triennale dedicato al tema della materia che si avvarrà della consulenza scientifica del fisico Diederik Sybolt Wiersma e della collaborazione di BergamoScienza.

Curata da Lorenzo Giusti e Sara Fumagalli, la mostra presenterà un dialogo inedito tra materia, arte e scienza attraverso un percorso espositivo scandito in tre sezioni – Informe, Uomo-Materia e Invisibile – che avrà come protagonisti autori di generazioni diverse che hanno interpretato la materia come un elemento originario, come una sostanza primordiale costituente il tutto.

Tra questi – solo per citarne alcuni – Alberto Burri, Gino De Dominicis, Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Asger Jorn, Anish Kapoor, Piero Manzoni, Movimento Arte Nucleare (Enrico Baj, Joe Colombo, Sergio Dangelo), Florence Peake, Milton Resnick, Auguste Rodin, Medardo Rosso, Thomas Ruff.

Numerosi, anche in autunno, gli eventi collaterali alla mostra dedicati a diverse fasce di pubblico: dalla serie di conferenze parte del programma di BergamoScienza, che coinvolgerà protagonisti del panorama scientifico e artistico, ai nuovi appuntamenti con il Public Program, la piattaforma di incontri aperti al pubblico nata dalla collaborazione tra GAMeC e Accademia di Belle Arti G. Carrara. Senza dimenticare le attività promosse dai Servizi Educativi, tra cui percorsi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, visite precognitive per docenti, laboratori per adulti, bambini e famiglie, visite guidate e appuntamenti speciali!

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi: gamec.it

INFORMAZIONI E CONTATTI

FINO AL 26 AGOSTO 2018

GARY KUEHN

IL DILETTO DEL PRATICANTE

a cura di Lorenzo Giusti

GAMeC, Galleria I piano / Città Alta, Palazzo della Ragione – Sala delle Capriat

FINO AL 9 SETTEMBRE 2018

PREMIO LORENZO BONALDI PER L’ARTE – ENTERPRIZE

IX EDIZIONE

ENCHANTED BODIES / FETISH FOR FREEDOM

a cura di Bernardo Mosqueira

GAMeC, Spazio Zero

FINO AL 9 SETTEMBRE 2018

LA COLLEZIONE IMPERMANENTE #1

a cura di Valentina Gervasoni e Fabrizia Previtali

GAMeC, Galleria II piano

FINO AL 9 SETTEMBRE 2018

ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL – X EDIZIONE

a cura di Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni

GAMeC, Sala proiezioni

ORARI D’APERTURA E BIGLIETTI

GAMeC / Via San Tomaso, 53 – Bergamo

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica:

10:00-19:00

giovedì: 10:00-22:00

martedì chiuso

biglietto unico GAMeC/Accademia Carrara

intero: € 12,00

ridotto: € 10,00

consultare il sito gamec.it per le categorie aventi diritto a riduzioni e gratuità

Palazzo della Ragione / Piazza Vecchia – Bergamo (Bergamo Alta)

lunedì, mercoledì-domenica: 11:00-18:00

martedì chiuso

ingresso libero

