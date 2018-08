Oggi, domenica 19 agosto alle ore 19 presso il Frantoio Cinquecentesco di Castania di Castell’Umberto verrà inaugurata la mostra personale di Ilaria Caputo “Per ricordi, case e richiami. Presenze di memoria a Castanìa”.

In esposizione alcune opere recenti – diversi dipinti e una scultura – dell’Artista siciliana. Il percorso espositivo, inserito nella suggestiva cornice del Frantoio Cinquecentesco dell’antico borgo di Castanìa, è un viaggio per frammenti lungo memorie d’infanzia che l’Artista, nata a Palermo ma con forti legami familiari a Castell’Umberto, ha maturato in questi luoghi.

È appunto per questo che le opere esposte possono raggrupparsi in differenti nuclei – fiori, animali, frutti – che descrivono, nel loro insieme, una riscrittura della realtà delle cose più semplici, che Ilaria tesse a partire dai ricordi ma con una tecnica spiccatamente contemporanea, contaminando vecchi e nuovi materiali e utilizzando supporti eterogenei. Tale varietà nei supporti rende la luce protagonista di queste opere in cui, all’interno di uno spazio ristretto, si contrappongono e mescolano effetti diversi.

La mostra sarà visitabile presso il Frantoio Cinquecentesco di Castanìa da lunedì 20 agosto a domenica 2 settembre tutti i giorni, dalle 17 alle 19.

Durante gli orari di apertura sono previste diverse attività collaterali aperte a tutti, quali piccoli laboratori di poesia Haiku, pomeriggi di giochi cooperativi, il progetto “guida per un giorno”, due passeggiate per i luoghi dell’antica Castanìa a cura di To Sicily with love e, domenica 2 settembre, un finissage che vedrà la partecipazione straordinaria della cantautrice e compositrice Lucina Lanzara in una performance con le Voci Vicine (attività gratuite).

Sempre domenica 2 settembre dalle 11 alle 19 Lucina Lanzara terrà una Masterclass di canto (attività a pagamento, iscrizioni entro martedì 28 agosto).

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni: lisacaputo@libero.it o 3391997987 (telefonata o whatsapp).

Ilaria Caputo è nata a Palermo – dove si è diplomata in Scultura e dove tutt’ora vive e lavora – ma ha trascorso parte della sua infanzia a Castell’Umberto. Attraverso un pulito stile figurativo, ama descrivere l’eleganza interiore – e talvolta nascosta – delle cose quotidiane, aspirando a ricreare un equilibrio fra il mondo dei ricordi e il presente, e indagando i differenti effetti che la luce regala trascorrendo su materiali diversi. Si dedica con passione alla ritrattistica. Sue opere sono ospitate in collezioni private (in Italia e all’estero) e pubbliche.

“To Sicily with love” è un progetto che nasce dalla passione di due giovani imprenditori, accomunati da una profonda conoscenza della storia, delle tradizioni e delle bellezze paesaggistiche, artistiche e archeologiche di un’isola dal territorio vastissimo, variegato, colorato (https://www.tosicilywithlove.com/about-us/).

Lucina Lanzara, cantautrice e produttrice siciliana, sperimentatrice vocale prodotta dalla RAI e dalla Sonzogno. Da anni si dedica alla Voce, al Suono e alle “Voci Vicine”, il suo format con cui tiene Masterclass per professionisti ed amatori della voce. Ha scritto e presentato 12 spettacoli tra cui anche oratori moderni sperimentali. Il suo sesto album “Isòla” è uscito ufficialmente a maggio 2018 con distribuzione digitale internazionale.

