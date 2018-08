Apertura straordinaria Palazzo Steri a Ferragosto “Poetry of the flow” la mostra di Yahon Chang

“Poetry of the flow” la mostra di Yahon Chang sino al 10 settembre 2018 apertura straordinaria di Palazzo Chiaramonte Steri per la festa dell’Assunzione di Maria, Ferragosto rimarrà aperto per tutta la settimana di ferragosto. Il 15 agosto osserverà il seguente orario: dalle 15.00 alle 19.00

Palazzo Chiaramonte Steri, Piazza Marina, 61 orari : dal martedì alla domenica, h. 10.00 – 19.00 biglietteria: 091.23893788. La visita a Palazzo Steri è, così, assolutamente imperdibile, e la ricca offerta culturale che propone è frutto della collaborazione pubblico-privata tra l’Unipa e la Beni Culturali, del CEO Ing. Roberto Celli, impegnato nella valorizzazione degli spazi museali e di promozione e divulgazione, a livello internazionale, dei beni culturali, e Founder del progetto “UnescoSites”, strumento fondamentale per la valorizzazione dei siti Unesco nel mondo che a Taormina nel 2017, arricchito dall’opera Ecce Homo di Caravaggio, ha accolto la visita dei primi ministri e delle delegazioni dei Paesi del G7 e che prima ha ottenuto risultati sorprendenti con oltre 800 mila visitatori al Capital Museum Beijing nel 2008 e poi nel 2010 a Shanghai, in occasione dell’Esposizione Universale, registrando oltre cinque milioni di visitatori.

Palazzo Chiaramonte Steri infatti è, oggi, sede di un’offerta culturale ricca, forte e dinamica, dove i visitatori possono “viaggiare” nel tempo e nella storia grazie alle differenti proposte culturali: dalla contemporaneità dell’artista Yahon Chang che focalizza la sua attenzione sulla condizione umana del “continuo divenire” ai meravigliosi graffiti nelle Carceri, realizzati dalle vittime dell’estremismo religioso al tempo dell’Inquisizione (1601-1782), dalle splendide decorazioni architettoniche del soffitto ligneo della Sala dei Baroni, caratterizzato da una sequenza di scene che costituiscono un ciclo narrativo continuo e che emergono oggi dal restauro, alla mostra fotografica Artico. Ultima Frontiera, allestita presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate allo Steri. Ma non finisce qui! A Palazzo Steri, oggi, si può ammirare anche un capolavoro dell’arte contemporanea italiana, La Vucciria del Maestro Renato Guttuso, realizzato nel 1974. L’opera dalla forte connotazione dinamica, presenta una scena di vita quotidiana dell’omonimo mercato palermitano, è caratterizzata da un crudo realismo nella rappresentazione delle merci esposte sui banchi, in particolar modo delle carni e dei pesci, ed ha rappresentato l’Italia all’Expo di Milano nel 2015.

Com. Stam.