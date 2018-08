La testa della Sfinge della Passoliera al Museo Archeologico dell’antica Kaulon Museo Archeologico dell’antica Kaulon c/da Runci SS 106 – Monasterace (Reggio Calabria) Conferenza stampa Oggi, giovedì 9 agosto 2018 – Ore 10.30

Giovedì 9 agosto 2018, alle ore 10.30, presso il Museo Archeologico dell’antica Kaulon, si terrà una conferenza stampa per presentare un grande evento: la Testa della Sfinge della Passoliera, un bellissimo esempio di scultura in terracotta di età arcaica rinvenuta a Kaulonia agli inizi del Novecento, che sarà esposta per la prima volta nel suo luogo di provenienza.

Parteciperanno all’importante iniziativa: Salvatore Patamia, segretario regionale MiBAC per la Calabria; Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria; Rossella Agostino, direttore del Museo e Parco Archeologico dell’antica Kaulon e Cesare Deleo, sindaco di Monasterace.

Il Museo Archeologico dell’antica Kaulon, diretto da Rossella Agostino, è afferente al Polo Museale della Calabria guidato da Angela Acordon.

