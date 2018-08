Mostra di Pino Manzella Galleria Studio 71, Palermo

Giorno 7 Agosto alle ore 18.30 a Palermo presso la Galleria Studio 71 in Via Fuxa 9, a conclusione della presentazione del libro di Gonzalo Alvarez Garcia, verrà inaugurata la mostra di Pino Manzella dal titolo “Poeti, scrittori ed altre creature inutili…- Poesia contemporanea per ritratti”. Una serie di ritratti dedicati a personaggi illustri della nostra contemporaneità.

Tra questi Gesualdo Bufalino, Vitaliano Brancati, Aldo Gerbino, Lucio Piccolo, Gonzalo Alvarez Garcia, Vincenzo Consolo e tantissimi altri.

Francesco Scorsone nel suo testo che accompagna la mostra scrive: “… La carta è scritta ma è un documento anonimo bisogna che venga elevata a opera d’arte. Manzella fa proprio questo ma non servendosi di uomini sia pure famosi ma certamente non colti. Egli si avvale degli scrittori.”

Scrive Fabio Stassi nella sua presentazione: “La Sicilia è un’isola, un’isola che non legge più ma che è la madre della letteratura italiana. Un’isola che ha dimenticato la sua natura, quella di essere contaminata e di contaminare. Apriamo i porti. Lasciamo che vi approdino le persone, gli scrittori, i poeti, i musicisti, gli attori, i pupari, i disegnatori, con le loro storie, le loro idee, le loro voci. Soltanto così possiamo cambiare il paesaggio. Perché ogni isola deve rinnovare il suo elogio dell’orizzonte. E ricordare a tutti che insieme agli uomini a essere erranti sono le loro parole. Torniamo a prendercene cura, a farle rimpatriare in una lingua comune, ad abitarle.”

Pino Manzella nasce a Cinisi (PA) nel 1951, studia Lingue e Letterature straniere e si Laurea all’Università di Palermo. Fin dai primi anni ’70 disegna manifesti e vignette per le attività politiche e culturali animate da Peppino Impastato nel Circolo Musica e Cultura prima e Radio Aut poi.

La mostra sarà visitabile fino al 31 agosto dalle 16.30 alle 19.30, sabato e festivi esclusi.

