Mostra d’Arte collettiva: “Pittura” e “Scultura” a San Mauro

Si è concretizzato l’evento nel Borgo Madonita, nella location del Salone Badia la “Pittura” e la “Scultura” hanno fatto da padroni, grazie alla collaborazione con diversi artisti, anche non locali.

A promuovere la manifestazione il prof. Giacomo Di Marco, insieme ad altri artisti, quali: Giorgio Anzaldi, Liria Ribaudo, Mauro Carmelo Scacciaferro, Pietro Cordici e Roberto Giacchino. Durante l’inaugurazione sono intervenuti gli artisti, presenti anche i Volontari del Servizio Civile Nazionale, che si occuperanno di far fruire al pubblico la mostra, fino al 22 agosto ogni giorno dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Sono intervenuti anche dall’Amministrazione Comunale, il Sindaco dr. Giuseppe Minutilla, l’Assessore allo Spettacolo Nino Daino, che ha coordinato l’iniziativa, e il Vice Sindaco Giorgio Pace. Sul finire un breve rinfresco per gli ospiti, per gli artisti e per quanti hanno potuto ammirare i quadri e le sculture in mostra a San Mauro Castelverde. Gli artisti hanno ricevuto un attestato dall’Amministrazione Comunale, per la collaborazione e per le attenzioni mostrate verso questa iniziativa. Una trentina le opere in mostra, per farsi catturare dai talenti e dalle opere, non occorre altro se non fare un giro nei locali del Salone Badia. L’evento si inserisce nel palinsesto delle manifestazioni per l’Estate Maurina 2018.

Com. Stam.