I vincitori della 32^ Mostra dell’Artigianato di Feltre.

Feltre (BL) – Al termine dell’edizione numero 32 della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale di Feltre il cui tema 2018 è stato dedicato al gioco di espressioni artistiche, ecco i nomi dei premiati nelle discipline di forgiatura, scultura del legno e per il Premio Carlo Rizzarda. La giuria composta da Francesco Villabruna, Damiano Bof, Tiziana Casagrande (Curatrice dei musei feltrini), Tiziana Conte (Conservatrice dei musei diocesani) e Dino Cossalter ha proclamato il vincitore del Concorso di Forgiatura, premiando Roberto Consolini con la sua opera “Gioco delle biglie”. Al secondo posto si è classificato Giampaolo Maniero con l’opera “Ancora un altro giro”, mentre al terzo posto si è piazzato Nicholas Convento con “Il dondolo”, opera che si è aggiudicata il Premio Giovani.Per il simposio di scultura su legno, giunto alla sua ottava edizione, premiati tutti i partecipanti: Italo De Gol, Diego Gazzi, Paolo Moro e Gianpaolo Pasini. Infine il Premio Carlo Rizzarda, che valuta opere di forgiatura (massimo tre per ogni artista) realizzate fuori dal contesto tematico del concorso ad essa dedicato ed esposte per tutta la durata della manifestazione in città. Ad aggiudicarsi il primo posto in questo caso è stato Alessando Di Bari con l’opera “Attrezzi da camino”, mentre secondo e terzo si sono classificati rispettivamente Diego Imperatore con l’opera “Innovazione” e Giovanni Berardinelli con la “Sedia di Anna”.Infine una menzione speciale è stata assegnata all’artista Daphne Kooistraper la sua dedizione verso l’insegnamento dell’arte fabbrile ai bambinidurante l’intero corso della Mostra dell’Artigianato. Si è conclusa così l’edizione 2018 della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale di Feltre che per tre giorni ha animato le vie e gli androni dei palazzi nobiliari del centro storico cittadino, celebrando le eccellenze dei mestieri artigianali e facendo conoscere al pubblico una delle città più suggestive del Veneto. www.mostraartigianatofeltre.it

