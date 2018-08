Il 4 Agosto alle ore 18.30 presso il Museo degli Angeli Via San Francesco snc di Sant’Angelo di Brolo verrà inaugurata la mostra collettiva dedicata agli “aspetti rurali e paesaggistici dei Nebrodi”. Alla mostra saranno presenti opere di 23 autori che hanno ben rappresentato il “paesaggio” del comprensorio “parco dei Nebrodi”.

Interverranno oltre che il Sindaco di Sant’Angelo di Brolo dott. Francesco Paolo Cortolillo, il Vice sindaco Pippo Palmeri, il direttore del Museo Francesco Scorsone, nonché Rappresentanti Istituzionali e personalità del mondo dell’arte e della cultura del parco dei Nebrodi. Presenterà l’evento Nerina Lucifero che intratterrà i presenti argomentando le opere in mostra con la sua capacità di critica e di sintesi.

Nella brochure di presentazione scrive Mario Sarica “… Il paesaggio, come nel caso paradigmatico di quello nebroideo, in cui gli elementi naturali sono uno dei principali componenti, si configura come opera aperta, in un mutamento che è continuo, necessario, inevitabile, inarrestabile, irreversibile per l’azione degli uomini e della natura. E così, anche un manufatto in pietra, dentro il paesaggio, in realtà si trasforma, sia ad opera della natura e degli agenti atmosferici, sia ad opera degli uomini. ….”

Gli artisti: Antonella Affronti, Vittorio Ballato, Nino Bruno, Salvatore Calò, Carmelo Caracozzo, Sebastiano Caracozzo, Aurelio Caruso, Elio Corrao, Ivana Di Pisa, Antonino Gaglio, Giuseppe Gargano, Daniela Gargano, Ninni Iannazzo, Antonino Liberto, Maria Luisa Lippa, Maria Pia Lo Verso, Pino Manzella, Antonietta Mazzamuto, Mariella Ramondo, Cinzia Romano La Duca, Angela Sarzana, Tiziana Viola-Massa.

Com. Stam.