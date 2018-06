Torretta, proroga mostra su “Evita, mito e messaggio”

Su richiesta continua la mostra d’arte su Evita, ospitata presso il Piccolo Museo Etnografico di Torretta sito in Piazza Croce. L’ allestimento scenografico mette in risalto le undici opere dell’artista Vincenzo Greco, in particolare l‘urlo di “Evita” che rappresenta l’urlo di tanti umani sopraffatti dalle ingiustizie e dalle sofferenze, dall’ impotenza e indifferenza che affligge il nostro paese e l’opera “Cuore di Loto” di Vito Gurrado, il cuore simbolo di generosità, altruismo e amore, valori di cui Evita si fece portatrice. La mostra curata dall’associazione Evita Touring e da BCsicilia sede di Torretta, sarà aperta al pubblico tutte le domeniche dal 3 giugno al 26 Luglio, anniversario della morte di Maria Eva Duarte de Peròn.

Per info e prenotazioni: email evitatouring@libero.it – Cell. 3897969514.

In allegato: opera dell’artista Vincenzo Greco.