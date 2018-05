Sabato 19 maggio ritorna la Notte dei Musei

Ingresso gratuito, visite guidate e attività tra la GAM e l’Ecomuseo Mare Memoria Viva.

Anche quest’anno la GAM aderisce all’attesa manifestazione internazionale che coinvolge musei e istituzioni culturali in tutta Europa: la Notte dei Musei.A partire dalle 17.30 e fino a mezzanotte, l’ingresso al museo sarà gratuito per tutti.Inoltre, la Galleria d’Arte Moderna propone un percorso congiunto insieme all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva dal titolo

“Il mare raccontato dagli artisti della GAM” è il tema delle visite dedicate alle marine della collezione permanente, previste alle ore 20.30 – 21.30 – 22.30 (su prenotazione tel. 091/ 843 16 05; didattica@gampalermo.it, costo 2 euro a persona). Fin dalle sue origini, la città di Palermo ha conservato un legame profondo e controverso con il suo mare, elemento fondamentale nella vita e nella storia cittadina. Per indagarne le ragioni e le evoluzioni, la visita tematica si dispiega attraverso le opere dell’Ottocento siciliano, l’evocazione suggestiva e pittorica dei paesaggi marinari e una riflessione sulla condizione attuale della linea di costa palermitana.

La visita continua all’Ecomuseo Urbano mare Memoria Viva, in via Messina Marine 20 presso l’ex deposito locomotive di Sant’Erasmo, con “il paesaggio costiero contemporaneo”.

Il museo raccoglie materiali fotografici e video, memorie personali e collettive degli abitanti delle borgate marinare di Palermo proposte al pubblico in installazioni interattive e audiovisuali. Per la notte dei musei, Mare Memoria Viva propone un viaggio alla scoperta del paesaggio culturale della costa sud-est da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari, ripercorrendo le trasformazioni urbanistiche e sociali dal dopoguerra ai giorni nostri, laboratori per bambini sul tema della città contemporanea, mappature di comunità e visite guidate per tutte le età. Ingresso all’Ecomuseo e attività gratuite fino a mezzanotte, info e prenotazioni tel. 091/ 740 41 89; info@marememoriaviva.it .