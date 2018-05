“Dal reale al virtuale, andata e ritorno” Fatti un selfie coi selfie

Palermo, martedì 15 maggio 2018 – Tre opere en plein air sulla facciata di palazzo Bonocore in piazza Pretoria, a Palermo. Si tratta della mostra dell’artista leccese Giampaolo De Filippi, docente di pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, dal titolo “Dal reale al virtuale, andata e ritorno”, che sarà allestita a partire dal 15 e sino al 30 maggio e visibile tutto il giorno. Un’esposizione che fa parte del progetto “Ballarò tra storia, cultura, tradizioni e linguaggi di strada”, promosso dall’associazione Officina Ballarò, inserito nell’elenco dei grandi eventi di Palermo Capitale della Cultura 2018, con la collaborazione di iWorld e Radio Off.

L’installazione

L’evento prevede l’installazione dal 15 al 30 maggio di tre grandi tele in acrilico, di centimetri 155 x 335 ciascuna, poste a ridosso delle persiane del primo piano dell’edificio del XVI secolo, che si affaccia sul cortile del Palazzo delle Aquile sulla storica fontana Pretoria, detta della Vergogna, realizzata dallo scultore fiorentino Francesco Camilliani fra il 1552 e il 1555. Un’esposizione che punta al mondo dei Social: l’artista attinge dal mondo dei Social proponendo dei selfie che dal reale sono passati al virtuale e che ora, attraverso i dipinti esposti, al reale ritornano. È un invito da parte dell’artista ad una riflessione sul mondo reale e su quello virtuale, nonché all’uso smodato dei Social. E ancora: proprio nell’ambito dei Social l’artista invita gli spettatori a diventare protagonisti dell’evento: l’invito infatti è quello di interagire con progetto aperto, pubblicando i propri selfie, con alle spalle i selfie dipinti sulla pagina Facebook di Officina Ballarò e di Radio Off restituendo al virtuale ciò che dal reale proviene. Da qui il sottotitolo: “fatti un selfie coi selfie”.

Biografia

Giampaolo De Filippi è nato a Lecce il 4/2/1960.

Maturità artistica / Lecce

Diploma Accademia di Belle Arti / Bari

Ha insegnato nell’Accademia di Belle Arti di Sassari, di Lecce, di Palermo, di Venezia e di Catanzaro.

Attualmente vive e lavora a Palermo dove insegna pittura e disegno all’Accademia di Belle Arti.

Ha all’attivo diverse e prestigiose esposizioni sia personali che collettive.

Il progetto di Officina Ballarò

“Ballarò tra storia, cultura, tradizione e linguaggi di strada” ha preso le mosse a partire dal 21 aprile e si svolgerà con un ricco calendario pieno di eventi culturali sino al 12 settembre, tra mostre, installazioni, prodotti artigianali, musica. Il progetto mira a valorizzare lo storico quartiere di Ballarò, trasformandolo in una sorta di galleria a cielo aperto, grazie alla collaborazione di tanti artisti che vogliono contribuire con le proprie opere a valorizzarlo, riqualificarlo.

iWorld

Si tratta di un progetto guidato dal comune di Catania, con il partenariato di circa cento comuni siciliani, tra i quali Palermo, ideato e diretto da I WORLD, che si propone come un nuovo movimento artistico e culturale che coinvolge artisti di tutte le discipline.

Radio Off

“Dove esistono una voglia, un amore, una passione, lì ci sono anch’io”. Lo diceva Giorgio Gaber ed è questo lo spirito che anima la redazione di Radio Off, nata dall’idea e dalla passione per il giornalismo, per la cultura, per il sociale, per la legalità. Una redazione formata da medici, scrittori, giornalisti, fotografi, artisti, creativi. Un progetto che è iniziato a partire dal 2013 ma che ha visto la sua attuazione solo nel 2016. Così a dicembre del 2015 è nata l’associazione, “Associazione informazione libera network” e a luglio del 2016 le prime trasmissioni radio e, in contemporanea, anche il giornale online “Radio Off”. Da allora Radio Off è sul web: www.radiooff.org e sui social. E non solo: dal 9 febbraio 2018 è nata anche la casa editrice Informazione libera, che ha dato il via alla prima pubblicazione con un libro di inchiesta.

Com. Stam.