Conversazione e mostra sul tema “Evita, mito e messaggio”

Oggi, domenica 6 maggio alle ore 18, presso il Piccolo Museo Etnografico di Torretta sito in Piazza Croce, in occasione del 99° anniversario della nascita di Eva Duarte de Peròn, donna leggendaria e simbolo di emancipazione, si terrà una Conversazione sul tema “Evita, mito e messaggio” a cura dell’Associazione Evita Touring e BCsicilia.

All’interno dello spazio espositivo del Piccolo Museo, opere realizzate dall’artista Vincenzo Greco, in particolare l‘urlo di “Evita” che rappresenta l’urlo di tanti umani sopraffatti dalle ingiustizie e dalle sofferenze, dall’ impotenza e indifferenza che affligge il nostro paese. Sarà presente inoltre l’opera “Cuore di Loto” di Vito Gurrado, il cuore simbolo di generosità, altruismo e amore, valori di cui Evita si fece portatrice.

Interverranno il Sindaco Salvo Gambino, Domenico Scapati scrittore e saggista, Ines Kainer scrittrice argentina, Giusy Musso presidente Evita Touring e il prof. Joe Vitale

L’ evento sarà sponsorizzato dalla Lavazza con la degustazione di caffè senza glutine, vari estratti di succhi e torte alla frutta.

La mostra sarà aperta al pubblico tutte le domeniche fino al 3 giugno. Per info e prenotazioni: mail evitatouring@libero.it – cell. 3897969514.

opera dell’artista Vincenzo Greco, “L‘urlo di Evita”.

