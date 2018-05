Appuntamenti di maggio alla Fondazione Brodbeck con Japan, flight maps

Nel ricordarvi che la mostra personale di Carmelo Nicosia chiuderà 13 maggio, vi proponiamo due visite partecipate in orario serale.Appuntamenti: venerdì 4 e venerdì 11 alle ore 21

La formula della visita partecipata che da sempre caratterizza e contraddistingue l’offerta didattica della Fondazione Brodbeck si propone di trasmettere conoscenze e contenuti prendendo le mosse dalla partecipazione attiva dei fruitori. Creando un dialogo in cui i visitatori vengono stimolati ad esprimere le loro idee, perplessità e punti di vista, ciascuno costruisce un proprio senso in relazione a ciò che ha di fronte (in pratica l’obiettivo che ci si propone di raggiungere in qualsiasi percorso di visita all’interno di una mostra).