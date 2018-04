1 ° Edizione mostra d’arte collettiva a Mezzojuso. I colori degli artisti per un mondo migliore

“Quando si incontra per la prima volta una persona, la cosa che ogni uomo o donna di solito fa e’ quella di attivare il senso piu’ importante per la scoperta e la conoscenza delle cose che ci circondano: la vista, il nostro ricettore piu’ importante , quello che ci guida e ci orienta nella scoperta della realta’ concreta, di quella materialita’ che aleggia in superficie”.

Dalla prefezione di Roberto Guccione artista e direttore dell’evento d’arte e solidarieta’ che avra’ inizio il 2 Giugno a Mezzojuso. Persona sensile e legata ai valori sociali e dell’arte.

La prima collettiva Internazionale d’ Arte “ I COLORI DEGLI ARTISTI A MEZZOJUSO PER UN MONDO MIGLIORE” che si terrà all’ interno del bellissimo Castello. Oltre a essere un momento di arte , unione tra culture diverse è un momento importante dal punto di vista umano ,

Il Direttore artistico Roberto Guccione insieme all’ intera squadra Assessoriale del Comune di Mezzojuso- Prof. Nicola Di Grigoli, stanno valorizzando e creando una grande oppurtunita’ per questo comune ricco di storia e tradizione si ringrazia anche Salvatore Burriesci Ass.Aquile .

La SOLIDARIETA” è LA PAROLA CHIEVE, ATTRAVERSO I PENNELLI .

Accomunati da questo slancio vitale gli artisti partecipanti al concorso hanno recepito con entusiasmo il disposto del bando di concorso che stabilisce che le opere realizzate in occasione dell’ estemporanea verranno donate al CRO ( centro riferimento oncologico) di Aviano e al Comune di Mezzojuso.

il Direttore Generale del CRO Ing. Mario Tubertini e il Dott. Enzo Canzonieri – Anatomo Patologo, figure importanti che vanno ringraziate per la sensibilita’ dimostratasi e per il loro operato nell’aiuto costante e continuo dei malati oncologici. L’espressione artistica è il colore della vita, ed ancor più lo è l’arte pittorica. È un sollievo dell’anima, un richiamo alle origini e una proiezione all’infinito della Bellezza e dell’Assoluto. Ma è anche una cadenza del tempo dove fermarsi per scoprire il senso profondo dell’umanità.Lo scopo dell’evento è attraverso l’arte donare sorrisi e colori .

L’ arte deve essere sempre al servizio di chi soffre per dare un contributo alla nascita di un mondo migliore.

Le opere saranno donate il 3 Giugno , il 2 Mezzojuso aprira’ le porte ai numerosi artisti da tutto il mondo e ai tanti visitatori , tutti insieme per la vita.

Com. Stam.