Real Teatro Santa Cecilia: Per Jazz On Movie… & Altro “The Rocky Horror Picture Show” di Jim Sharman in lingua originale con sottotitoli con Tim Curry e Susan Sarandon

“The Rocky Horror Picture Show” quando uscì nelle sale cinematografiche ebbe l’effetto di un inatteso calcio in piena faccia al perbenismo ed al finto formalismo e riuscì nell’intento di attirarsi addosso la più ferma disapprovazione, anzi l’ostentato disgusto della parte più moralista, ipocrita, bigotta e integralista della società statunitense.

E sarà proprio “The Rocky Horror Picture Show” il film, questo fine settimana, in programma per l’appuntamento della rassegna “Jazz on Movie… & Altro” della Fondazione the Brass Group, sullo schermo del Real Teatro Santa Cecilia, domenica 31 marzo alle ore 18.00. L’opera è tratta dal musical inglese del 1973 “The Rocky Horror Show” di Richard O’Brien, sceneggiatore e autore delle musiche poi usate anche nella trasposizione cinematografica.

Per i contenuti trasgressivi, il film non solo fece sensazione sul pubblico di allora ma anche oggi, a distanza di oltre quarant’anni, le corrosive allegorie con cui vengono affrontati temi come travestitismo, eterosessualità e bisessualità mantengono intatta la forza dirompente dell’impatto emotivo. Ne è conferma sia la sua ininterrotta programmazione sugli schermi di tutto il mondo sia la ripresa del musical originale che ancor oggi sta infiammando i teatri europei. Molti dei travolgenti brani della colonna sonora, forse l’elemento fondamentale del successo del film, sono diventati nel frattempo classici senza tempo, da “Sweet transvestite” a “Dammit, Janet!”, da “The time warp” a “Don’t dream it, be it”. “The Rocky Horror Picture Show” è, soprattutto, una liturgia folle, un’esperienza individuale e collettiva che si consuma nelle sale da oltre quarant’anni e che costringe a mettersi di fronte al lato più nascosto e oscuro che alberga in ognuno di noi.

Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

CS