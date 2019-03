Cinema: Dumbo, la straordinaria voce di Elisa emozionerà il pubblico nella versione italiana del nuovo film Disney

La pluripremiata artista presterà la voce al personaggio di Miss Atlantis, interpretando anche l’adattamento dell’iconica canzone “Bimbo Mio” in una versione che ha incantato Tim Burton in persona e che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film

Milano – La pluripremiata star internazionale Elisa sarà nella versione italiana del nuovo film Disney live action Dumbo, che arriverà nelle sale il 28 marzo diretto da Tim Burton. La celebre artista darà la propria voce a Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici.

Miss Atlantis passa la maggior parte del suo tempo isolata in una vasca. È abituata a stare in disparte e quando il pubblico la incontra per la prima volta lei non è sicuramente l’artista più felice all’interno della famiglia circense. Man mano che la storia prosegue, però, grazie anche al suo incontro con Dumbo, Miss Atlantis trova la propria strada e diventa davvero parte della famiglia.

Nel prestare la propria voce a questo nuovo personaggio, Elisa interpreterà “Baby Mine” (“Bimbo Mio”), l’iconico brano contenuto nella colonna sonora, premiata con l’OscarÒ, del classico del 1941. La canzone ancora una volta accompagna uno dei momenti più commoventi della fiaba: la mamma dell’elefantino, rinchiusa in una gabbia, accarezza il suo piccolo con la proboscide attraverso le sbarre di ferro.

Inoltre Elisa ha realizzato appositamente per Dumbo una nuova inedita versione della dolce melodia che ha incantato Tim Burton in persona e che aprirà i titoli di coda del film.

“Lavorare con Disney in un film diretto da Tim Burton è molto più di un sogno che si avvera”, ha dichiarato Elisa. “Amo il cinema di Tim Burton da sempre e sono una grande fan dei classici Disney. Con Dumbo, in modo particolare, ho sempre sentito un legame molto forte: come figlia quando ero piccola e ora come madre. Nel classico d’animazione la scena con la ninna nanna ‘Bimbo Mio’ è il momento più toccante: provo un’emozione grandissima nel poter interpretare una canzone che ha sempre fatto vibrare le corde del mio cuore”.

Non solo, Disney Italia ha voluto Elisa anche come doppiatrice e nel film presterà la voce al personaggio di Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici.

Non è la prima volta che l’artista prende parte a pellicole di portata internazionale. Nel 2012 infatti era stata scelta da un altro genio del grande schermo, Quentin Tarantino, e insieme ad Ennio Morricone aveva composto e interpretato “Ancora Qui” nel film “Django Unchained”.

Ora, dopo aver ottenuto il Disco di Platino per il suo ultimo album "Diari Aperti" (Island Records) e conquistato le radio con i primi singoli "Se piovesse il tuo nome" e "Anche Fragile", l'artista è pronta a tornare sui palchi di tutta Italia con la nuova tournée teatrale "Diari Aperti Tour"

