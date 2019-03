Goethe-Institut Palermo – Alphabet (Alfabeto)

Alphabet (Alfabeto) Martedì 19 marzo 2019 – ore 17.30 Goethe-Institut Palermo Cantieri Culturali alla Zisa Via Paolo Gili, 4, Palermo Ingresso libero Versione originale con sottotitoli in italiano

A che cosa prepara il sistema educativo e quali sono le ragioni che determinano l’impostazione da seguire? È possibile misurare i modelli educativi per stabilire obiettivi, target, etichette e orientare l’apprendimento su un modello competitivo? Che tipo di società si costruisce quando si considerano gli esseri umani alla stregua di polli da batteria?In una serie di conversazioni realizzate in un periodo di crisi globale, un film che pone domande sul senso di un sistema pensato e costruito in funzione di una società diversa da quella in cui viviamo oggi. È davvero così necessario continuare a sacrificare la collaborazione sull’altare della competizione, sposare acriticamente i dogmi del capitalismo e non lasciare spazio al pensiero divergente e all’educazione alla creatività? In una Germania diversa dalla sua rappresentazione ordinaria, un abecedario per ripensare il rapporto con la nostra stessa umanità a partire dall’istruzione.

Per le scuole interessate sono previste proiezioni speciali di mattina, in giorni e orari da concordare. Per informazioni e prenotazioni: programma@palermo.goethe.org, T. 091 6528680, oppure j.ernst@goethezentrum.it

