Goethe-Institut Palermo – Frau Müller muss weg!

Frau Müller muss weg! (Frau Müller deve andare via!) Martedì 5 marzo 2019 – ore 17.30 Goethe-Institut Palermo Cantieri Culturali alla Zisa Via Paolo Gili, 4, Palermo Ingresso libero Versione originale con sottotitoli in italiano

Il patto educativo che vede coinvolti studenti e docenti, prevede un terzo contraente: le famiglie! I rapporti fra i tre non sempre sono dei più semplici. Possono crearsi incomprensioni, ad esempio se si guarda soltanto ai voti finali e non al processo educativo in atto. E talvolta i malintesi possono portare a decisioni affrettate. Così i genitori di una classe elementare decidono di comune accordo di liquidare la maestra Müller, colpevole dello scarso rendimento dei figli.Saranno parzialmente costretti a ricredersi quando la versione dei fatti presentata dalla maestra risulterà radicalmente diversa da quella immaginata dai figli.

Per le scuole interessate sono previste proiezioni speciali di mattina, in giorni e orari da concordare. Per informazioni e prenotazioni: programma@palermo.goethe.org, T. 091 6528680, oppure j.ernst@goethezentrum.it

