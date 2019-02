Real Teatro Santa Cecilia ” Jazz on Movie… & Altro ” continua con Nico, 1988 (2017) di Susanna Nicchiarelli

Giunta alla terza edizione, la rassegna “Jazz on Movie… & Altro” della Fondazione the Brass Group continua con la proiezione del film “Nico, 1988 (2017) di Susanna Nicchiarelli. Interpreti: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez, Sandor Funtek, Calvin Demba.

Il film, in programma domenica 24 febbraio alle ore 18.00 al Real Teatro Santa Cecilia, è introdotto dal prof. Antonio Guida, esperto di musica e collezionista discografico.Sono certamente in molti a conoscere l’artista tedesca Christa Päffgen, in arte semplicemente Nico, la bellissima ragazza che nel 1960 figura ne “La dolce vita” di Fellini accanto a Mastroianni e che di lì a poco si sarebbe trasformata nella leggendaria “Sacerdotessa delle tenebre” come musa di Andy Warhol, voce dei Velvet Underground, amica di Jim Morrison dei Doors e figura tra le più iconiche e innovative dell’irripetibile epopea rock a cavallo degli anni Sessanta e Settanta. Forse non altrettanto numerosi, però, sono coloro che di Nico conoscono anche la fase successiva, quella che da solista la vede riemergere alla ribalta musicale, seppure con non altrettanto successo, fino alla tragica morte avvenuta a Ibiza nel luglio del 1988. Ecco, nel suo road-movie, Susanna Nicchiarelli, pur non trascurando i ricordi esaltanti del periodo di massima gloria, documenta, spesso con materiale di prima mano e inedito, quel lasso temporale assai poco noto e lo fa con un afflato poetico struggente ma lontano da sentimentalismi e retorica.

Portare sullo schermo l’immagine di un’icona così imponente è stata forse la cosa più difficile da risolvere ma la regista, con un lampo di genio e magari con una buona dose di fortuna, ha trovato in Trine Dyrholm e nella sua performance rabbiosa, dolente e ipnotica l’interprete ideale. Già nota per numerosi ruoli ricoperti in film forse non di eclatante successo commerciale ma sempre di grande spessore e regolarmente apprezzati dalla critica internazionale, l’attrice danese sfodera un’interpretazione davvero straordinaria che evita imitazioni o intenti celebrativi ma restituisce in pieno la personalità intima e complessa di una leggenda che mette in musica la sua stessa vita ed i suoi tormenti.Inutile sottolineare il ruolo fondamentale della colonna sonora che mai come in questo film ha una funzione narrativa essenziale. Sembrava impossibile rinunciare ai brani originali cantati da Nico: troppo unica la sua voce e troppo inimitabile la sacralità del suo stile interpretativo. Ma anche in questo caso l’azzardata scelta di rinunciare il più possibile al mitico repertorio originale in favore di rivisitazioni attuali si è rivelata vincente. Il riadattamento delle canzoni è stata affidata dalla regista alla rinomata band post-rock Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo , alcuni membri della quale figurano nel film come turnisti di Nico. L’adattamento della band riesce a mantenere il sound originale, appare rispettoso dell’artista e al tempo stesso concede alle musiche un taglio accattivante per un pubblico cinematografico. Presentato in anteprima alla mostra di Venezia del 2017, l’opera di Nicchiarelli ha subito vinto il “Premio Orizzonti” per il miglior film, l’anno dopo ha conquistato ben quattro David di Donatello e il premio Suso Cecchi D’Amico per la miglior sceneggiatura mentre quest’anno è candidato al prestigioso Satellite Award che si tiene a Los Angeles.

Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Rosanna Minafò

