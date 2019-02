Goethe-Institut Palermo – Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel

La regista Hella Wenders a Palermo con il suo ultimo film, in anteprima italiana, “Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel”, ospite del Goethe-Institut nell’ambito della rassegna “SCHULE! SCHULE? Ordine e disciplina, dissenso e ribellione nella scuola e nell’educazione tedesca”.

Martedì 5 febbraio, in un doppio appuntamento: alle ore 10 all’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Marco Polo” via Ugo La Malfa 113 e alle ore 17.30 al Goethe-Institut, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Nell’ambito della rassegna cinematografica del Goethe-Institut Palermo “SCHULE! SCHULE? Ordine e disciplina, dissenso e ribellione nella scuola e nell’educazione tedesca”, martedì 5 febbraio sarà presente in città la regista Hella Wenders con il suo film Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel (Scuola, scuola – Dopo Berg Fidel), Germania 2017.

Nel corso di un incontro pubblico all’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Marco Polo” di Palermo, con operatori di istituzioni pubbliche e terzo settore, si avrà occasione di confrontarsi sul tema dell’inclusione e dei problemi connessi alla realtà dei diversamente abili, sulle scelte di un paese a welfare avanzato come la Germania per fare il punto sullo stato dell’arte anche a Palermo (e in Italia). Il tema della disabilità pone interrogativi e sfide importanti per una società che difenda i diritti e si incentri sul rispetto delle diversità, in tempi in cui urgenze di tipo economico e identitarie sembrano prevalere su obiettivi di qualità della vita sociale.

Martedì 5 febbraio ore 10

Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Marco Polo”

via Ugo La Malfa 113, Palermo

Proiezione del film e dibattito pubblico

Interverranno

Pasqualina Guercia, Dirigente dell’Istituto “Marco Polo”

Vincenzo Militello, Console Onorario della Repubblica Federale di Germania

Heidi Sciacchitano, Direttrice del Goethe-Institut Palermo

Giovanna Marano, Assessora alle Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro e Salute del Comune di Palermo

Anna Salone, Ufficio H del Comune di Palermo

Hella Wenders, Regista e diversi operatori sociali

Moderazione Deborah Fimiani, Cooperativa sociale Il Canto di Los

La giornata prosegue alle ore 17,30 al

Goethe-Institut, Sala Wenders

Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4, Palermo

Con la proiezione del film alla presenza della regista Hella Wenders

Saranno inoltre presenti il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Andrea Cusumano.

L’ingresso a entrambe le manifestazioni è libero fino ad esaurimento posti.

Le scuole interessate a partecipare alla manifestazione della mattina presso l’Istituto “Marco Polo”, possono prenotarsi presso il Goethe-Institut Palermo:

programma@palermo.goethe.org, T. 091 6528680, oppure j.ernst@goethezentrum.it

Sul film

Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel (Scuola Scuola – Dopo Berg Fidel)

Regia e Sceneggiatura: Hella Wenders

Fotografia: Luca Lucchesi

Montaggio: Verena Neumann

Con Samira Staschel, Jakob Leonhard, David Leonhard, Anita J.

Produzione: Jonas Katzenstein, Maximilian Leo, Hella Wenders

Germania 2017, documentario, 98 min.

Qual è il centro del processo educativo se non il pieno sviluppo delle potenzialità di una persona? E quante sono le vie per ottenere questo risultato? Più di tanti professionisti dell’educazione, David, Jakob, Anita e Samira sono consapevoli che i modi per farlo possono essere molti, e che la società tende a dare per scontati quelli che sono più diffusi. Chi ha detto però che siano i migliori?

Hella Wenders torna sui luoghi del suo film precedente, Berg Fidel, per seguire la crescita di quattro adolescenti che nel linguaggio della scuola contemporanea sarebbero identificati come studenti con bisogni educativi speciali.

Che tipo di transizione li accompagnerà da una scuola primaria inclusiva come quella di Münster ai vari percorsi scelti nella scuola secondaria? Riusciranno a realizzare i loro sogni?

Sulla regista

Dopo aver completato i suoi studi di Cinema e Televisione presso l’Università Ruhr di Bochum, Hella Wenders (*1977) ha studiato regia alla Deutsche Film- und Fernsehakademie di Berlino (DFFB). Oltre ai progetti universitari nell’ambito del cinema di fiction, ha girato numerosi cortometraggi documentari in Africa, Asia e America Centrale per Oxfam e per la band musicale Die Toten Hosen. Il suo film di diploma “BERG FIDEL – eine Schule für alle” ha ottenuto diversi riconoscimenti e, oltre ad essere stato selezionato per il prestigioso German Film Prize, ha avuto un notevole successo di critica e pubblico nei cinema in Germania con quasi 40.000 spettatori. “Schule, Schule – Die Zeit nach Berg Fidel” è il suo secondo lungometraggio.

Filmografia

2019 A Black Jesus, 90 min (documentario con Luca Lucchesi, in pre-produzione)

2017 Schule, Schule – die Zeit nach Berg Fidel, 89 min. (documentario)

2012 Berg Fidel-eine Schule für alle, 88 min. (documentario)

2009 Marisol, 25 min.

2008 In aller Stille, 45 min. (Making Of dell’album dei Die Toten Hosen)

2008 Shooting Palermo, 45 min. (documentario)

2007 Afrika Spot per Oxfam, 7 min.

2007 Ein Sonntag im Winter, 27 min. (muto)

2005 Wo der Pfeffer wächst, 10 min.

2004 Heiter bis wolkig, 10 min.

2002 Two thin red lines, 5 min.

In collaborazione con

Goethe-Zentrum Palermo

Il Canto di Los cooperativa sociale arl

Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Marco Polo”

PASCH – Scuole, partner del futuro

SudTitles

Con il patrocinio di

Città di Palermo

Console Onorario della Repubblica Federale di Germania

E un ringraziamento particolare a

Friedemann Schuchard

Nell’ambito del cineclub la deutsche vita

Calendario completo delle proiezioni

15.1. DER JUNGE TÖRLESS I turbamenti del giovane Törless

22.1. DER WALD VOR LAUTER BÄUMEN The Forest for the Trees

29.1. DIE WELLE L’Onda

5.2. SCHULE, SCHULE – DIE ZEIT NACH BERG FIDEL Scuola, scuola – Dopo Berg Fidel

12.2. DER GANZ GROßE TRAUM Lezioni di sogni

19.2. FREISTATT Sanctuary

26.2. ZWISCHEN DEN STÜHLEN Essere un insegnante

5.3. FRAU MÜLLER MUSS WEG! Frau Müller deve andare via!

12.3. MÄDCHEN IN UNIFORM Ragazze in uniforme

19.3. ALPHABET Alfabeto

27.3. DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER The Silent Revolution

Per le scuole interessate sono previste proiezioni speciali di mattina, in giorni e orari da concordare. Per informazioni e prenotazioni: programma@palermo.goethe.org, T. 091 6528680, oppure j.ernst@goethezentrum.it

Pieghevole della rassegna in formato PDF scaricabile qui:https://www.goethe.de/resources/files/pdf169/schule_compressed1.pdf

