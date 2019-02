TIMVISION: Grande successo di pubblico e sold out ad ogni proiezione per “BANGLA” a Rotterdam

Grande successo di pubblico e sold out ad ogni proiezione per “BANGLA”, del giovane regista Phaim Bhuiyan selezionato nella Big Screen Competition alla 48° edizione dell’International Film Festival di Rotterdam

Roma: Grande successo per il film “Bangla” del giovane regista esordiente Phaim Bhuiyan, prodotto da FANDANGO e TIMVISION all’International Film Festival di Rotterdam. Nell’ambito della proiezione avvenuta in anteprima mondiale nei giorni scorsi all’IFFR, il film ha registrato da subito il tutto esaurito ed è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, tanto che sono state prese d’assalto anche le successive proiezioni.

Opera prima di Phaim Bhuiyan, ventiduenne italiano di seconda generazione, autore, regista e interprete, “Bangla” è una divertente commedia romantica che gioca con ironia sui pregiudizi.

Il protagonista è un giovane musulmano di origini bengalesi che vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come stewart in un museo e suona in un gruppo. E’ proprio in occasione di un concerto che incontra Asia (Carlotta Antonelli) suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. Tra i due l’attrazione scatta immediata e il ragazzo dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell’Islam: la castità prima del matrimonio.

Il film “Bangla” ha già ricevuto il Premio Lazio Frames Cinema della Regione Lazio come miglior film presentato nella selezione di What’s Next Italy del MIA dedicata ai protagonisti della prossima stagione cinematografica italiana.

