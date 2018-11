Goethe-Institut Palermo – Grüße aus Fukushima

Oggi martedì 27 novembre 2018 – ore 17.30 Goethe-Institut Palermo Cantieri Culturali alla Zisa Via Paolo Gili, 4, Palermo Ingresso libero Versione originale con sottotitoli in italiano

Marie e suo marito si lasciano proprio nel giorno del matrimonio. La giovane donna decide allora di andarsene il più lontano possibile dal luogo del disastro e decide di andare in Giappone con l’organizzazione “Clowns4Help”. Lì dovrà portare aiuti ai sopravvissuti della catastrofe di Fukushima. Ben presto Marie capisce però di non essere all’altezza del compito, ma è decisa lo stesso a non mollare. Quando incontra l’anziana geisha Satomi, che vuole tornare alla sua casa distrutta, e decide di accompagnarla nella zona contaminata

Regia: Doris Dörrie, Germania 2015/2016, 104 min.

Con Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Nami Kamata, Moshe Cohen, Honsho Hayasaka, Nanoko, Aya Irizuki

Marie è preoccupata. Si domanda: “Sono felice o no?” e si trova alle prese con la paura dell’abbandono. Proprio il giorno del matrimonio si separa dallo sposo, da lei tradito con il suo migliore amico. Ora vuole andare il più lontano possibile da quel luogo a cui associa solo dolore e si reca in viaggio in Giappone per conto dell’organizzazione “Clowns4Help”, per portare aiuti ai sopravvissuti della catastrofe di Fukushima del 2011. Ma Marie è troppo infelice per riuscire a rincuorare gli altri. Nonostante l’aiuto del clown americano Moshe, i suoi tentativi di risultare comica sono miseri. Una notte, in preda al panico che possa verificarsi un terremoto, abbandona di corsa il suo accampamento e s’imbatte in un monaco che stoicamente condivide con lei un po’ di sake. Marie si sfoga: “Ho rovinato tutto!”

