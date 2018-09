Al 75.mo Festival del Cinema di Venezia Vincenzo Bocciarelli presenta «Red Land»

Oggi, 7 settembre 2018, presso l’Hotel Excelsior, l’attore Vincenzo Bocciarelli presenta il film «Red Land» con Franco Nero e Jeraldine Chaplin.

AJ-Com.Net) – ROMA, oggi 7 settembre 2018, l’attore Vincenzo Bocciarelli sarà alla 75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per presentare alle ore 13.30 presso l’Hotel Excelsior il film «Red Land» per la regia di Maximiliano Hernando Bruno con Franco Nero, Jeraldine Chaplin, Sandra Ceccarelli.

Alla proiezione sarà presente insieme a Vincenzo Bocciarelli la giornalista ed attrice Emanuela Del Zompo (www.emanueladelzompo.com), autrice di «Grunda l’Angelo dalle Ali Rotte», fumetto sul femminicidio realizzato insieme alla regista Annie Depardieu.

Vincenzo Bocciarelli è attualmente impegnato, come unico attore italiano, sul set di vari film internazionali prodotti dalla «MovieOn», prestigiosa casa di produzione con sede a Londra. Tra le varie produzioni che lo hanno impegnato, in questi giorni esce negli Stati Uniti «Mission Possible» per la regia di Bret Roberts dove Bocciarelli ricopre il difficile doppio ruolo di di Stinky e di Anthony.

«Red Land» verrà proiettato in anteprima a venezia domani, 7 settembre 2018, alle ore 16.30 ed uscirà poi nelle sale l’8 novembre 2018.

Lo stesso giorno, alle ore 19.30, presso il Lexus Lounge, Vincenzo Bocciarelli ed Emanuela Del Zompo presentano il progetto del fumetto «Grunda l’Angelo dalle Ali Rotte» scaricabile su Amazon (http://amzn.eu/15jdcAp) con un trailer esclusivo sulla realizzazione dello stesso, firmato dalla regista italo-danese Annie Depardieu. Molti gli attori attesi all’evento. (AJ-Com.Net).

