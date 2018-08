Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”. Mussomeli, proiezione del film “Lezioni di sogni” di Sebastian Grobler

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 21,00 la proiezione del film: “Lezioni di sogni” di Sebastian Grobler. L’appuntamento è al Chiostro dei Monti a Mussomeli.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con ilComune di Mussomeli, la ProLoco e Mussomeli in festa, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. L’iniziativa si tiene all’interno della Rassegna “Cinema al chiostro”. Per informazioni: Tel.339.5849184 – 380.3816669 – Email: mussomeli@bcsicilia.it Facebook: BCsicilia Mussomeli – Twitter: BCsicilia.”Lezioni di sogni” è un film tedesco del 2011 basato sulla storia del professore Konrad Koch che diffuse il gioco del calcio in Germania tramite l’insegnamento della lingua inglese. Film drammatico, ha vinto il premio di miglior film, miglior fotografia e migliori costumi, al Deutscher Filmpreis.In allegato

Com. Stam.