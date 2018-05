Di Maggio in Maggio: “L’Epos”, film di Manfredi Beninati

Palermo – Per “Di Maggio in Maggio”, la rassegna di iniziative culturali promossa dall’Associazione Flavio Beninati, oggi, venerdì 25 maggio, alle 19,30 presso i locali dell’Associazione Flavio Beninati (in via Quintino Sella 35), proiezione del film “L’Epos” di Manfredi Beninati, interpretato da Camillo Amalfi, Manfredi Beninati, Stefania Blandeburgo, Claudia Di Gangi, Carla Garofalo, Antonella Lucchese, Vincenzo Profeta, Eliana Urbano Raimondi. Regia, soggetto, montaggio, fotografia, scene sono di Manfredi Beninati.

L’idea del film è nata casualmente durante i sopralluoghi per la realizzazione di un’omonima installazione dell’artista e racconta la versione dell’autore dei fatti che vi si sono svolti prima che il protagonista sparisse dalla scena. Il film è stato girato, senza fondi e senza sceneggiatura, a marzo 2018. Tutti i personaggi sono interpretati da attori non-professionisti ad eccezione di Stefania Blandeburgo. Le musiche originali sono di Camillo Amalfi, Milena Muzquiz. Ingresso gratuito su prenotazione telefonica o via mail tel. 091 589598, mail: info@flaviobeninati.net.

“L’epos – scrive Manfredi Beninati nelle note di regia – racconta la “vera” storia di quel luogo fisico che è l’installazione. Si tratta quindi di un gioco di realtà parallele che, verosimilmente, incorporeranno ciascuna una versione dei fatti differente – quella dello spettatore e quella dell’autore – che non necessariamente si incontreranno. Infatti il film verrà proiettato forse solo una e certamente non più di due volte e per non più di 30 spettatori a proiezione”.

Com. Stam.