Carnevale di Sciacca 2019 dal 28 febbraio al 5 marzo (Video)

La trascinante allegria ed i colori del Carnevale di Sciacca ritornano dal 28 Febbraio al 5 Marzo. Una kermesse lunga 6 giorni, ricca di appuntamenti imperdibili, che quest’anno è organizzata dalla Futuris srls, società di eventi che da anni è attiva sul territorio siciliano con eventi di grande richiamo come il festival Azzurro Food – La Cucina al Centro del Mediterraneo.

A fare da padrone all’interno della manifestazione sono come sempre le sfilate dei maestosi carri allegorici, dei foltissimi e vivaci gruppi mascherati ed i coinvolgenti spettacoli sul grande palco di Piazza Angelo Scandaliato.

Il Carnevale di Sciacca, che alle spalle vanta una gloriosa tradizione ultracentenaria, è a ragione considerato uno dei carnevali di punta in Sicilia ed in Italia. A parlare di esso, per primo, fu nel 1889 lo studioso Giuseppe Pitrè che ne fece cenno nella sua opera Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. Una forte storicità che dimostra come il Carnevale scorra effettivamente nel sangue dei saccensi, popolo interamente impegnato, a vario titolo, nella realizzazione della manifestazione di punta della città.

Tra le peculiarità del Carnevale di Sciacca spiccano certamente la presenza di imponenti carri allegorici che, grazie al lavoro ed alla maestria dei carristi saccensi, artisti locali di grande talento, prendono vita attraverso movimenti realistici, impianti scenografici ed effetti speciali. Ogni carro a Sciacca è accompagnato da un suo gruppo mascherato, da un suo inno originale, composto appositamente per l’evento, ed un copione originale che viene rappresentato, durante i giorni della festa, sul palco di Piazza Scandaliato.

Quello saccense è un Carnevale senza transenne e senza ticket d’ingresso nel quale tutti, riempiendo le strade della città, possono prendere parte alla festa diventandone i veri protagonisti. Ed è questa, certamente, la vera forza del Carnevale di Sciacca: quello di Sciacca è un carnevale che vive per il suo pubblico, presente in maniera massiccia per le strade della città nei giorni della festa.

Quest’anno sono ben 8 i carri allegorici in concorso: 5 carri e 2 minicarri, accompagnati e preceduti dalla maschera simbolo Peppe ‘Nnappa, sfilano in questi giorni per le vie del centro storico. A fare da padrone, anche quest’anno, la satira politica: tra i più rappresentati sui carri di Sciacca, i leader politici Matteo Salvini e Luigi Di Maio, protagonisti della scena politica dello Stivale. Il Carnevale di Sciacca 2019, come da consuetudine, dopo 6 giorni di allegria, si concluderà ufficialmente il martedì notte con il rogo del carro rappresentante la maschera simbolo Peppe ‘Nnappa, un atto simbolico che farà calare il sipario sulla manifestazione.

Appuntamento dunque a Sciacca per il Carnevale 2019: lo storico carnevale saccense è pronto a svelare le sue bellezze ed a regalare 6 giorni di allegria.

