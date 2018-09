Notte bianca – programma dettagliato – divieti e deroghe emissioni sonore

Trapani: Notte Bianca

Tutto pronto per la “Notte Bianca” che si svolgerà nella serata del 14 settembre per protrarsi fino alle quattro del mattino seguente. Le inziative, coordinate dall’Ass.re al Turismo, cultura ed eventi, Rosalia D’Alì, sono tante e sarà certamente una piacevole notte per turisti e cittadini.

Come ogni manifestazione pubblica di un certo rilievo sono state diramate alcune ordinanze che avranno lo scopo di garantire la sicurezza e la necessaria serenità per tutta la durata della manifestazione.

Bevande

– E’ vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche effettuata dagli esercenti ex legge 287 del 25/08/1991, L.R. n.28/99, L.R. n.18/95, in bottiglie e in recipienti di vetro, nonché in lattine, per tutta la durata della manifestazione; La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente;

– E’ vietata la vendita di qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro e/o lattina per distributori automatici presenti nel centro storico;

– E’ vietato a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell’aria interessata dalla manifestazione;

– E’ vietato gettare o abbandonare carta e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido; imbrattare con disegni, scritte e simili le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità;

Emissioni sonore

Tra la Villa Margherita e Corso V. Emanuele viene effettuata la deroga al valori minimi relativamente alle emissioni sonore. La deroga termina alle ore 4.00 del 15 settembre.

Programma

In occasione della “Notte Bianca” anche la manifestazione “Le Vie dei Tesori” darà il suo contributo. Sarà possibile visitare il museo San Rocco e la Salerniana fino alle ore 24 del 14 settembre.

La Casina delle Palme sarà la location della Pallacanestro Trapani. Alle ore 18.30 con giochi e gare per i bambini del minibasket e attività correlate alla presentazione della Pallacanestro Trapani con molti gadget che verranno distribuiti e con il regalo di ben 2 abbonamenti per la prossima stagione sportiva. A partire dalle ore 20.00 ci sarà anche un dj set e, per i più piccoli, sono previste anche altre attività di intrattenimento. Per le 20.30 sarà poi organizzato un piccolo rinfresco prima della presentazione vera e propria di staff e squadra, prevista per le ore 21.

L’evento della Casina delle Palme verrà condotto da Vittoria Abbenante insieme al comico Ernesto Maria Ponte che allieterà i presenti con il suo spettacolo comico.

A piazza ex Mercato del Pesce mostra mercato dell’artigianato a cura dell’Associazione Art Market. Nella stessa piazza ci sarà, inoltre, un servizio di animazione per bambini.

L’ATM spa attiverà una linea gratuita sul seguente itinerario: P.za Martiri D’Ungheria, Via Fardella, Via Abate, Via Osorio, Via XXX Gennaio, Corso Italia, Via Amm. Staiti e ritorno su Piazza Vittorio.

Programma spettacoli

WINEAT – Via Torrearsa

Isa Band (dalle ore 22 in poi)

TAVERNA PARADISO CAFFE’ – Via Torrearsa, 58

Extralarge (dalle ore 22 in poi)

EMO CAMINANNO – Via Magistrale

Reverse 1.0 (dalle 21 in poi)

CORTILE RIPA -Via Crociferi

Opera 80 (dalle ore 22.30 all’1.00)

DJ (dall’1.00 in poi)

PROSIT, ALIBI , IO’ EAT AND GREAT – Via Cuba, 34

Duo chitarra e voce (dalle ore 22.00 in poi)

RA’ NOVA – Piazzetta Badia Nuova

Emys (dalle ore 22.00 alle ore 00.30)

DJ Giovanni Pace

LOGGIA 66 – Corso Vittorio Emanuele

Jazz quartet (a partire dalle ore 22.00)



ENTE

LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

Piazza Vittorio Veneto

SOUND CONTAMINATION

Duo percussioni, Valenza – Vultaggio (dalle ore 21.00 in poi)

Piazza Cuba

Quartetto “Quelli della radio” (dalle ore 22.30 in poi)

“Anniruggenti”

