Roccapalumba: Musiche e balli del passato alle “Notti di BCsicilia”

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà oggi, sabato 18 agosto 2018 alle ore 21,30 l’iniziativa “Musiche e balli del passato”. L’appuntamento è in Piazza Tenente Avellone a Roccapalumba.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Roccapaulba e con il patrocinio dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Per informazioni: Tel. 091.8112571 – 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it – Facebook: BCsicilia – Twitter: BCsicilia.Il duo Isigiò si è formato da cinque anni. E' conosciuto nell'area del trapanese per le canzoni siciliane che presentano nel particolare repertorio. Lo scopo dei due musicisti è stato da sempre quello di raccontare la storia dell'isola attraverso i canti che riecheggiano le antiche tradizioni.

foto duo Isigiò.

