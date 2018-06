3 ad Arezzo ultima giornata dell’edizione speciale della Fiera Antiquaria

Un Pic Nic anni ’60 e tanta musica live: ad Arezzo ultimo giorno di “Back to ‘68”

10 differenti band, protagoniste di esecuzioni live in cinque diverse piazze del centro storico proponendo ogni genere musicale

3 giugno, ultima giornata dell’edizione speciale della Fiera Antiquaria di Arezzo e ultimo giorno di “Back to ‘68” il calendario di appuntamenti che nasce per celebrare i primi 50 anni della grande mostra mercato che si tiene nella città toscana.

Era infatti il 2 1968 quando grazie a una felice intuizione di Ivan Bruschi veniva allestita – per la prima volta – la grande mostra mercato a cielo aperto, ispirata ai celebri mercati all’aperto di Portobello a Londra e al Mercato delle Pulci di Parigi.

Sin dal mattino oltre 300 banchi accoglieranno oggetti d’arte, mobili, gioielli e bijoux, libri e stampe antiche, strumenti scientifici e musicali, giocattoli, ogni tipo di collezionismo compreso un vasto assortimento di modernariato, vintage e artigianato di qualità, regalando ad appassionati e addetti ai lavori il piacere della “trouvaille”, ovvero la scoperta e la ricerca del pezzo raro o curioso.

La musica live sarà un ideale fil rouge che accompagnerà il visitatore nella scoperta del centro storico: dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 oltre 10 differenti band, saranno protagoniste di esecuzioni live in cinque diverse piazze di Arezzo proponendo ogni genere musicale. Tra questi non mancheranno i gruppi che furono protagonisti della scena beat aretina e che per l’occasione torneranno ad esibirsi.

Il Centro Guide Turistiche di Arezzo dalle ore 10.30 alle ore 12.30 propone un itinerario con la visita di un museo di quartiere (per informazioni e prenotazioni: 3343340608)

Da non perdere il Pic Nic anni ’60 che avrà luogo al Prato a partire dalle ore 16.00. Chi lo desidera potrà portarsi prelibatezze da casa ma sarà possibile acquistare cestini con tutto il necessario anche nell’area dell’evento. Qui alle ore 17.00 chi vorrà potrà provare corsi di ballo mentre i bambini potranno prendere parte a laboratori pensati per loro (inizio ore 18).

Sempre al prato torna il Vintage Market che resterà aperto per l’intero pomeriggio.

Un originale percorso di installazioni e un arredo urbano a tema darà il via ad un lungo calendario di appuntamenti che per l’intera estate continuerà le celebrazioni dei primi 50 anni della Fiera Antiquaria con mostre, laboratori e percorsi emozionali tutti da scoprire.

Per saperne di più: http://www.fieraantiquaria.org/back-to-68/

Informazioni: info@arezzointour.it

