Al festival “Orto In Arte” sabato 2 giugno un evento speciale: l’incontro con le donne e gli uomini dell’etnia Moso/Mosuo

A “Orto In Arte”, il festival internazionale, in corso all’Orto Botanico di Palermo con tantissimi artisti da tutto il mondo, sabato 2 giugno saranno ospiti le donne e gli uomini dell’etnia Moso/Mosuo, che vivono in Cina intorno al Lago Lugu, tra le province cinesi del Sichuan e dello Yunnan. E proprio sabato, giorno di chiusura del Festival, uno spazio speciale è dedicato alla testimonianza di questa cultura millenaria unica al mondo, che rispetta le donne, onora le madri e si basa sulla risoluzione non violenta dei conflitti. I Moso/Mosuo sono una minoranza etnica, circa quarantamila persone, e la maggior parte di essi vive ancora oggi in un sistema familiare di tipo matriarcale.

Alle 9 si inizia con la Giornata dedicata alle culture indigene di pace. Sarà presente la scrittrice e documentarista Francesca Rosati Freeman, che ha realizzato un film documentario sui Moso/Mosuo e Giovanna Fiume (Università degli Studi di Palermo). Il titolo dell’incontro è “Un altro mondo è possibile… anzi esiste già”.

Alle 9,30 con il titolo “Benvenuti nel Paese delle Donne”, l’incontro con le donne e gli uomini dell’etnia Moso/Mosuo, coordina Francesca Rosati Freeman, con la traduzione di Stefania Renda (interprete). Alle 12 il direttore del Sistema Museale d’Ateneo Paolo Inglese e il direttore dell’Orto botanico di Palermo, Rosario Schicchi, accompagnano le donne e gli uomini dell’etnia Moso/Mosuo in una passeggiata alla scoperta dell’Orto.

I Moso/Mosuo saranno protagonisti anche nel pomeriggio: alle 15, la mostra fotografica “All’origine le madri. I Moso/Mosuo del Sud-ovest della Cina” di Stefania Renda e opere dell’artista Moso He Zhengming.

Trailer del documentario sui Mosuo/Moso “Nu Guo – Nel Nome della Madre“. Regia di Francesca Rosati Freeman e Pio d’Emilia: https://vimeo.com/92614205

Nel giorno inaugurale del festival, la delegazione Moso/Mosuo ha offerto terra e acqua della regione da cui proviene ai piedi della grande installazione naturale “Terra: io sono”, quale segno di pace e riconoscenza alla Terra e alla Natura.

“Orto in arte”, festival internazionale, è organizzato da “Rinascita 18 Società Benefit, ideato e diretto da Margarida Tavares con la collaborazione di Carmelo Samonà e contributi per l’ideazione e consulenza artistica di Lara Pedilarco. In collaborazione con Il SiMuA, Sistema Museale d’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo nell’ambito di “Palermo capitale italiana della cultura 2018”.

Ingresso giornaliero fino alle 19,30 7 euro.

