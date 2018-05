Continua nel weekend l’appuntamento con Nivarata ad Acireale: 15 granite da gustare

Continua nel weekend l’appuntamento con Nivarata, il festival internazionale della granita siciliana ad Acireale. l’inaugurazione in piazza Duomo e da subito sono stati tanti i visitatori, siciliani e non, che hanno attraversato il percorso di degustazioni assaggiando le 15 granite in concorso.

“L’allorina” di Giuseppe Arena, il “limone profumato allo zenzero” di Gentian Ashiku, “Bissap” di Alessandro Attilio, “Il mio oltrepò” di Luigi Beretta, “Picnic on Brighton beach” di Seb Cole, “Honey moon” di Salvatore Fasolo, la “Cassata sbagliata” di Peppe Flamingo, “Portofino in fiore” di Fabio Marconi, “Rossomandarino” di Giovanna Marsilio, “Pomodori deliziosi per il mattino” dal Giappone con Mariko e Shoei Nakagawa, “Calabrisella” di Chiara Saffiotti, “3 Carati” di Ilaria Scarselli, “Noci e miele” di Aurelio Seminara, “Ice Vitamix” di Alessandro Squatrito, ” Nascondino di Ciokkolatte” di Guido Zandona.

Anche 26 maggio, per tutto il giorno, sarà possibile degustare le creazioni dei gelatieri e granitieri in concorso. E non solo. In programma il live food show “La granita Nutraceutica” a cura dei maestri Nicola Netti (FIG) e Pietro di Noto maestro gelatiere di “Buono a sapersi” e “La prova del cuoco” RAI1. A seguire. “Alla scoperta della Granita Siciliana” a cura di Conpait gelato con i maestri di Conpait Gelato e i maestri in concorso. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30, lo spettacolo laboratorio “Biodiversità dall’orto al gelato” a cura della SIDAG con Alberto Marchetti, Roberto Lobrano. Alle ore 19, il live food show a cura di “Chef con la coppola” che, durante Nivarata, propongono la loro cucina gourmet realizzata con prodotti naturali e curata in ogni dettaglio.

Gli appuntamenti di Nivarata continuano anche , 27 maggio, con il live food show “Il Gelato in – fiore” a cura dei Maestri della Gelateria Italiana: Arnaldo Conforto, Ruben Pili, Placido Prestipino, Giuseppe Rizza. “La granita senza confini” a cura di Conpait gelato con i maestri di Conpait Gelato e i gelatieri in concorso. Laboratori per i bambini “Impariamo il buon gelato” a cura di Gelatieri per il Gelato con Roberto Lobrano, Ruben Pili. La Performance live di sculture di ghiaccio con Marco Torrisi di Ice Maker Creations and Villa Mirador – sponsorizzato da Free Ice. A chiusura la cerimonia di premiazione della granita dell’anno.

https://www.nivarata.it/programma-nivarata/ Per info sul programma completo —>

