Orto botanico di Palermo: Sarà Teresa Mannino a inaugurare la prima edizione di “Orto In Arte”

Palermo – Sarà Teresa Mannino, sabato 26 maggio, a inaugurare la prima edizione di “Orto In Arte”, il festival internazionale, in programma fino al 2 giugno all’Orto Botanico di Palermo.

Alle 21 andrà in scena con lo spettacolo-intervista “Un Incontro Speciale tra Natura e il Critico d’Orto”. Si tratta di uno spettacolo conversazione insieme al direttore dell’Orto Botanico Rosario Schicchi, con al centro i temi della natura. Con il suo inconfondibile tocco ironico, attento, disincantato e mai banale, Teresa ci parla di natura e racconta la disattenzione e l’indifferenza di noi uomini nei confronti della “nostra casa”, il pianeta terra. Presenta Andrea Cusumano, Biglietto 20 euro seduti e 15 euro in piedi.

Teresa Mannino non è nuova ai temi legati alla natura: a gennaio 2018 ha debuttato con Sento la terra girare il nuovo spettacolo teatrale, scritto insieme a Giovanna Donini, che racconta appunto il rapporto fra noi, l’ambiente e la Terra.

La comicità di Teresa Mannino, siciliana fortemente legata alla sua terra, è graffiante, leggera, intelligente e sottile. Le sue storie dalla Sicilia attraversano tutta l’Italia per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare una risata.

Sempre Teresa Mannino sarà presente alla conferenza stampa-inaugurazione del Festival, in programma sabato 26 maggio, alle 11, all’Orto botanico.

“Orto in arte”, festival ideato e diretto da Margarida Tavares con la collaborazione di Carmelo Samonà e contributi per l’ideazione e consulenza artistica di Lara Pedilarco, è organizzato da “Rinascita 18 Società Benefit, in collaborazione con Il SiMuA, Sistema Museale d’Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo, nell’ambito delle manifestazioni di “Palermo capitale italiana delle cultura 2018”.

Com. Stam.