BeerCatania Spring 2018 Al via la quinta edizione del Festival delle birre artigianali

La quinta edizione del BeerCatania, il festival delle birre artigianali del capoluogo etneo, è ricca di tante sorprese: un’edizione che vuole creare il giusto equilibrio di cultura birraria e divertimento. Dal 25 al 27 maggio l’Istituto Ardizzone Gioeni ospiterà l’edizione Spring 2018 del BeerCatania. Una rassegna di tre giorni che permetterà alle migliaia di ospiti attesi di degustare alcune tra le migliori birre del panorama siciliano e nazionale e abbinare eccezionali proposte streetfood. Il BeerCatania sarà l’occasione per fare del palazzo dell’Istituto Ardizzone Gioeni – voluto da Tommaso Ardizzone Gioeni che, con testamento segreto del 10 marzo 1884, erigeva ad erede universale del suo ingente patrimonio un Ospizio-Spedale “in sollievo dei Ciechi indigenti d’ambo i sessi”- l’ambasciata delle birre artigianali e trasformare Catania nel capoluogo della birra. All’interno del bellissimo chiostro dell’Istituto sarà possibile degustare la selezione brassicula in 17 stand birrari con una taplist di oltre cento birre. In questa edizione ai siciliani Rock Brewery Brolo (Messina), Birrificio dell’Etna Riposto (Catania), Birrificio Timilia Catania, Birra Tarì Modica (Ragusa), Birrificio Bruno Ribadi Cinisi (Palermo), Birrificio Epica Sinagra (Messina), Birra Irias Torrenova (Messina) abbiamo affiancato una selezione di birrifici nazionali: Birrificio Birranovava Triggianello (Bari), Birra Baladin Piozzo (Torino), Birrificio Lariano Sirone (Lecco), BrewFist Codogno (Lodi), Birrificio Babylon Folignano (Ascoli Piceno), La Fucina – Birrificio Artigianale Pescolanciano (Isernia), Eastside Latina. Tra gli altri ci pregiamo di avere anche BrewDog, Fraserburgh (Gran Bretagna). Spazio anche a due beerfirm siciliane The Underdogs Solarino (Siracusa) e Mongibello Birre Catania.

Ospiti di eccezione anche per gli appuntamenti di degustazione in palinsesto: venerdì Pietro Pappalardo dell’Onaf Sicilia, l’organizzazione degli assaggiatori di formaggi, guiderà un percorso di incontro tra i formaggi DOP siciliani e le birre artigianali. A seguire l’amico Fabio Venditti di Hiapo, curerà un laboratorio sulle birre “fruttate”.

Grande attesa il sabato per Simone Cantoni, uno dei massimi esperti delle birre artigianali, che racconterà il mondo delle birre artigianali, guidandoci anche in una degustazione con abbinamento a piatti di pesce.

La domenica spazio a una Cotta pubblica aperta a tutti e nel pomeriggio sarà la volta di Francesco Donato, uno dei maggiori divulgatori di cultura birraria del meridione che guiderà un laboratorio dedicato alle “Birre a Sud”.

Spazio anche alla musica e al divertimento con i live di Vince and the Sun Boppers, rockabilly di fama internazionale, Kastigo (band che ha partecipato a Sanremo rock) e Antipasto all’italiana che saranno affiancati dai dj John Ziino, Nuccio Giuffrida e Ugo Macaluso.

BeerCatania è un evento a misura di appassionati e semplici curiosi che vuole coniugare alla qualità la consapevolezza del bere. Non ci resta che riempire i boccali e goderci la tre giorni del BeerCatania!

