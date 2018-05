Palermo: 3^ edizione per il “Mix ability 2018. Festa del Judo e della mamma” (Video)

Anche quest’anno il “Circolo Didattico F. Orestano” di Brancaccio ha ospitato quello che oramai è diventato un consueto appuntamento per il mese di maggio. Proprio sabato scorso infatti, gli spazi esterni della scuola, che si pone come luogo di accentramento non solo di attività didattiche tradizionali ma anche di iniziative rivolte a giovani e giovanissimi che, attraverso lo sport, come in questo caso, completano la loro crescita sociale comprendendo il ruolo attivo che ognuno deve rivestire nella propria comunità. Questo è stato il Mix Ability Festa del judo e della mamma.

Una splendida giornata estiva ha fatto da cornice ad un susseguirsi di esibizioni degli oltre 80 allievi della ASD SPORT21 Sicilia, promotrice dell’iniziativa che, sui 100 mq di tappeti da allenamento, collocati per l’occasione nell’atrio della “Orestano”, hanno dato prova delle loro capacità di judoki.

L’evento – ci racconta Giampiero Gliubizzi, presidente della SPRORT 21 – vuol valorizzare lo sport come mezzo d’incontro e condivisione tra normodotati e diversamente abili. Sottolineando l’assoluta assenza di barriere poiché attraverso il lavoro di squadra si raggiungono obiettivi comuni.

A far da cornice all’evento, anche una dimostrazione di pet therapy, offerta dalla ASD Happy Dog Therapy la cui presidente, Aurora Tagliavia, ha spiegato come gli animali da compagnia, in particolare i cani, siano un importantissimo motore emotivo e di stimolo per ogni persona, dai bambini agli adulti, sia diversamente abili che non.

Elemento portante della manifestazione Mix ability è stato quindi il vivere in gruppo, inteso come momento di allegria senza la necessità del linguaggio verbale, per rimarcare quanto possa essere importante non giudicare, donarsi totalmente per aiutare gli altri senza pregiudizi.

Tra le iniziative inserite a Mix Ability, anche la possibilità di provare a divertirsi in bicicletta con la disponibilità della ASD Bike & Tour che ha messo alla prova le abilità di quanti abbiano voluto cimentarsi affrontando un piccolo tracciato, tortuoso ma divertente.

Anche in questa terza edizione non sono mancati i giochi e l’intrattenimento di clown e trampolieri, inviati dalla cooperativa “Libera…mente” che, girando tra le aree dimostrative, si sono cimentati nell’intrattenimento sia di bimbi che di adulti.

Non è mancato infine un momento dedicato alle modalità di intervento e soccorso in caso di arresto cardio-circolatorio promosso dall’ Associazione Angeli per la Vita. Un manichino infatti è stato utilizzato per dimostrazioni pratiche delle manovre da impiegare nei casi di emergenza.

Di Mauro Faso

Riprese e montaggio di Fabrizio D’Amico