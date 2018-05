Parco della Salute. Sabato 12 maggio eventi e attività gratuite

Palermo – Salute, Sport e Solidarietà il prossimo sabato, 12 maggio, al Parco della Salute al foro italico di Palermo. Una giornata intera da trascorrere insieme con eventi e attività gratuite proposte da Vivi Sano Onlus e dalle associazioni partner del parco inclusivo intitolato a Livia Morello.

Si inizia alle 9.00 in punto con la “Foro Italico Parkrun”, una 5 km. gratuita e aperta a tutti alla sua quarta giornata. Ogni sabato tutti insieme, chi di corsa e chi a passo veloce, a percorrere lo splendido percorso che si snoda sulla villa a mare lungo il waterfront palermitano. Sempre alle 9.00 il via alle attività mattutine di “Light ON Autism” con l’associazione Teacch House Onlus. A seguire, dalle 9.30 alle 13.30, “World Asthma Day” mattina, rinviata per il maltempo di sabato scorso, promossa dalla GARD, la maggiore organizzazione mondiale nel campo della prevenzione delle malattie respiratorie, che ha fortemente voluto l’evento a Palermo. In occasione della 20° ed. della Giornata Mondiale dell’Asma gli esperti dell’IBIM-CNR e di Vivi Sano Onlus erogheranno esami spirometrici gratuiti e daranno informazioni utili alle gestione della malattia.

Alle 10.00 il via a tante attività del sabato mattina che uniscono corpo e mente: “Preparto Sprint” per le mamme con pancione con l’associazione Georgia, “Giochiamo con le emozioni” per le neo-mamme e i bimbi con la Onlus Professione Genitori, il “Power Yoga” con Irene Buccheri. Alle 11.30 invece ecco l’“Hatha Yoga”con Barbara Faludi.

Durante la mattina al parco si svolgeranno anche le attività di “Remando”, laboratorio sportivo per gli alunni ‘a rischio’ dell’I.C.S.“Giovanni Falcone” del quartiere San Filippo Neri di Palermo. I bimbi, che al parco trovano un importante punto di riferimento, vogheranno alla Cala in dragon boat e faranno sport di gruppo al parco. Nel pomeriggio infine, dalle 17.00 alle 20.00, “Gioca con UNICEF”, un torneo di calcetto organizzato per beneficenza. A metà pomeriggio i piccoli allievi della Scuola Calcio Popolare, scuola sportiva gratuita che si svolge due volte a settimana al parco, giocheranno una partitella partecipando così al momento inclusivo organizzato per dare sostegno ai loro pari età meno fortunati.

“Il Parco della Salute, oggi una realtà in città, rappresenta una iniziativa di natura sociale, aperta alla collettività tutta, che ha riqualificato una porzione di costa urbana attribuendole la funzione di area verde attrezzata e che eroga servizi socio-sanitari e socio-assistenziali grazie alla collaborazione di enti di natura diversa.” – Lo racconta Daniele Giliberti, ideatore dell’iniziativa e direttore del parco – “Una buona pratica capace di influire positivamente sulla sostenibilità sociale e ambientale cittadina. Un esempio di rigenerazione urbana per la promozione del bene comune e la cura degli spazi pubblici che rappresenta concretamente uno strumento attraverso il quale colmare la distanza tra cittadini e istituzioni, con cui rafforzare il senso di comunità, tra corresponsabili, senza il quale è impossibile rafforzare la coesione sociale.”

