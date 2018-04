Festa dei Fiori Acireale, si comincia oggi con una nuova immagine

Festa dei Fiori 2018: nuova identità grafica e assistenza hi tech ai visitatori

Carri geolocalizzabili e logistica in tempo reale su www.lafestadeifiori.it e pagine social

ACIREALE – Un’edizione 2018 all’insegna del rinnovamento anche per la Festa dei Fiori: dopo il Carnevale e la sua Fondazione anche la grande manifestazione primaverile di Acireale – da oggi fino a domenica 29 aprile – si presenta al pubblico con un’immagine grafica rimodernata. Petali, foglie e corolle, riuniti in uno spazio circolare, formano il nuovo logo, il nuovo simbolo con cui targare i carri infiorati, ben visibile anche sulle locandine in strada e sul sito internetwww.lafestadeifiori.it, on line da pochi giorni e in versione bilingue.

«Costruire un’identità esclusiva per la Festa dei Fiori è un passo fondamentale per proseguire nel percorso di affermazione come evento a sé stante – ha spiegato il presidente della Fondazione del Carnevale di Acireale Antonio Belcuore – La passione dei maestri artigiani è sempre la stessa, tenace e laboriosa, ma rispetto al consolidato evento invernale si respira un’atmosfera diversa, perché l’allegoria del carro di fatto si esprime in una nuova stagione, anche in accezione artistica».

Cambia il clima dunque ma non la macchina organizzativa, che ripropone gli strumenti digitalcome interfaccia operativa di servizio per le migliaia di visitatori. Dove parcheggiare, quali misure di sicurezza, quanti punti di assistenza, ma anche il significato di tutti i carri e i volti di chi li realizza: le pagine web del nuovo sito e quelle social sono state concepite proprio per “dialogare” con i visitatori e i turisti, anche in tempo reale durante le sfilate e le iniziative collaterali. I carri infiorati, come sperimentato con successo con quelli di cartapesta, sarannogeolocalizzabili tramite i dispositivi Gps cliccando sull’apposita voce nel sito web. Ogni visitatore, tramite il proprio smartphone, potrà conoscere esattamente i punti d’esibizione delle singole opere o seguire sulla mappa il percorso della parata lungo il circuito.

Tutto è pronto quindi, il conto alla rovescia è terminato e questo pomeriggio si comincia, grazie anche al sostegno concreto della Regione Siciliana e del Comune di Acireale.

www.lafestadeifiori.it | www.fondazionecarnevaleacireale.it

Il circuito delle sfilate sarà presidiato da 13 varchi di accesso, ciascuno sorvegliato dal personale di vigilanza che garantirà il controllo, il movimento e la sicurezza pubblica. Per consentire a tutti i visitatori una fruizione confortevole degli spazi della manifestazione, è consigliato consultare l'apposita mappa sul sito web.

Immagini "live", dirette e info di servizio: tutto a portata di social network. Basta collegarsi alle pagine ufficiali Facebook (@CarnevaleAcireale), Twitter (@Acicarnevale), Instagram (@carnevaleacireale) e You Tube (Carnevale di Acireale). Hashtag #acicarnevale e #festadeifiori.

Mostre, concorsi e mercato di fiori e piante: sono numerose le iniziative collaterali – promosse dalle associazioni territoriali – che accompagnano il programma ufficiale della Festa dei Fiori 2018. Il calendario degli appuntamenti è consultabile sul sito web e sui canali social.

La Fondazione Carnevale Acireale ringrazia gli sponsor: Decò – Gruppo Arena, Credito Siciliano, SAC – Società Aeroporto Catania, il polo commerciale Ulisse; i partner tecnici Input – Comunicazione ed Eventi, Mandarin e Vision Sicily; e il media partner I Press.

