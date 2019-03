Blue Brass: Gaetano Spartà 4et per la rassegna Brass at Spasimo con “Accent”

“Gaetano Spartà è un compositore di assoluta sensibilità e, come pianista, ha uno stile personale e mai debordante, assorbe di Keith Jarrett, Brad Mehldau e Bill Evans essenzialmente l’eleganza costruttiva, il rimando colto, la vigile sobrietà deprivata d’ogni enfasi stilistica, lasciando agire il proprio modo spontaneo per una rivelazione di se stesso a se stesso, volendo conoscere certamente le proprie similitudini ma soprattutto le proprie certezze (ed incertezze), come accade a chi alla Musica chieda di Conoscere, Sapere ed Illuminare” questo è ciò che scrive del giovane musicista siciliano, il giornalista Fabrizio Ciccarelli su Roma in Jazz. Gaetano Spartà, pluripremiato artista siciliano, sarà in concerto per la rassegna della Fondazione the Brass Group “Brass at Spasimo” venerdì 22 marzo alle ore 21.35, per presentare il suo progetto musicale “Accent”.

La band è composta da Gaetano Spartà – Pianoforte, Marco Caruso – Sax Contralto, Fabrizio Scalzo – Contrabbasso, Pucci Nicosia – Batteria. “ACCENT” è la sintesi musicale dell’uomo e dell’artista che Gaetano Spartà rappresenta. E’ un lavoro discografico che intende portare l’ascoltatore sul piano emozionale con un disco sincero, tant’è che la registrazione si basa sulla spontaneità dell’incontro con i musicisti che hanno partecipato alla session.

“Accent – spiega il giovane musicista – è la realizzazione di un sogno. La possibilità di lasciare una traccia nella sterminata, produzione jazzistica. Ciò mi riempie di orgoglio ma allo stesso stempo mi carica di responsabilità perché adesso devo studiare tanto e migliorare ancora la mia modestissima produzione. In questo “Accent” ha sconvolto la mia vita quotidiana perché, mentre prima dedicavo alla composizione i ritagli di tempo, adesso è diventata la mia occupazione principale. Con la mia musica vorrei riuscire a trasferire agli altri quelle che sono le mie emozioni, le mie sensazioni ed il mio modo di sentire le cose che mi circondano. Chi compone e fa musica dovrebbe pensare a rendere migliore la vita di chi ascolta e non essere l’ennesimo disturbo sonoro della giornata. Tant’è che uno dei miei musicisti preferiti è Brad Mehldau. Lo trovo un pianista con un gusto musicale unico, eccezionale dal punto di vista tecnico, con una visione della musica che gli permette di suonare magnificamente tanto Bach quanto brani dei Radiohead o gli standard più conosciuti della tradizione jazzistica. Simpaticamente gli invidio tutto e non ho ancora trovato nulla, nella sua produzione, che non sia degno di essere studiato.

Subito dopo il diploma di pianoforte ho girato l’Italia suonando i meravigliosi brani del mio esame (Bach, Beethoven, Chopin, Brahms, Debussy, Ravel) ma più studiavo per perfezionarmi e più sentivo la necessita di inserire nei miei concerti delle note pensate da me. Ho così, per caso, frequentato un CityLab a Catania che mi ha dato la possibilità di conoscere Osvaldo Corsaro che ha guidato i miei primi passi nel mondo del jazz e che considero un fratello. Successivamente ad una Masterclass ho conosciuto Salvatore Bonafede con cui ho intrapreso un importante percorso di studio e che fin da subito ha dimostrato grande fiducia nei miei mezzi e mi ha sempre invitato a registrare un disco. Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un bravo musicista e compositore, ho ancora tanto da imparare e questa cosa non mi spaventa anzi mi stimola a cercare di migliorarmi ogni giorno. Inoltre, mi piacerebbe avere tanti incontri musicali con musicisti validi che possano arricchirmi sia musicalmente che umanamente”.

Il costo del biglietto è, Intero, euro 10,00 + diritti di prevendita, ridotto Under 30 7,5 € + diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

CS