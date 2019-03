Blue Brass Simply Soul … Anna Bonomolo si racconta con Jazz’n Progress “La musica non come carriera, ma come momento di connessione. Il Soul….semplicemente”

Anna Bonomolo la voce scura Made in Sicily, sarà in scena con un doppio spettacolo il 15 ed il 16 marzo al Blue Brass del Ridotto dello Spasimo assieme al suo gruppo “Jazz’in Progress”.

Un progetto musicale che vede insieme degli amici, tutti artisti professionisti, Diego Spitaleri piano ed arrangiamenti, Fabio Lannino basso elettrico e Sebastiano Alioto batteria, riuniti per una produzione in cui il punto di riferimento è la musica soul e l’ascolto. Anna Bonomolo, nota da tempo a quel pubblico che cerca un tipo di musica raffinata e allo stesso tempo un po’ sporca, come quella che sanno regalare solo i cantanti neri, si racconta in questa nuova avventura musicale che la vede interprete di un genere che le appartiene come forte sound ed ispirazione artistica. Anna Bonomolo si emoziona pensando alla musica soul e jazz come parte importante della sua propria vita: “Pensando al genere soul – dichiara – mi sento a casa! Per me non è altro che quella sensazione di conosciuto e vissuto. Già da quando ho cominciato a cantarlo proprio con questi 4 amici che compongono l’attuale Jazz’n Progress, quando facevamo il Gospel. Devo dire che la mia vocalità e la mia esperienza, ormai si parla di qualche annetto, hanno avuto tante direzioni ma con un denominatore comune: Musica è Emozione e connnessione e quindi l’essere se stessi è stato fondamentale ed essere corredata di una timbrica black, mi ha forse aiutato a comunicare quanta emozione mi da il cantare questo genere. Io sono molto timida e la mia musica è da sempre il mio scudo. Sono anche un’interprete ed ho amato voci anche non famosissime ma che mi hanno sempre scosso per l’autenticità delle varie interpretazioni….sarò impopolare ma Aretha, strano a dirsi, non è tra le mie preferite… Non avrei mai pensato di esibirmi in pubblico, ma succedono strane cose, complicati meccanismi si allineano e ti trovi a oltre 50anni ad essere ancora davanti ad un pubblico e lì sei tu, con l’aiuto dei tuoi amici Diego Spitaleri, Fabio Lannino e Sebastiano Alito con cui fai squadra da anni. Questo concerto non ha pretese, ma vuole essere una sorta di riunione di amanti del genere e non, a cui partecipare per il piacere di stare insieme come si fa tra amici, per ascoltare, cantare e ridere semplicemente…niente di complesso, semplicemente un momento dedicato alla nostra anima …da qui SIMPLY SOUL”. “La mia esperienza più significativa – continua la cantante – è ed è stata essere insieme al mio gruppo, quello d’appartenenza per indole e per concerti fatti, esperienze vissute, personaggi conosciuti e luoghi visitati….siamo stati i primi cantanti Gospel Bianchi della Sicilia ed abbiamo ricevuto grandi consensi dagli Americani con cui abbiamo collaborato……quando piangi e ti emozioni mentre stai eseguendo un brano hai raggiunto il massimo che la musica tutta può darti”.

Conosciuta per questa vocalità e timbro, la raffinata cantante siciliana rivisita in chiave soul and blues, alcuni dei brani più noti della storia della musica di qualità resi ancora più unici dalla sua innata capacità interpretativa. Un progetto quello che la nota cantante proporrà basata su un suono unico. La musica soul infatti è perfettamente calata nella sue corde vocali ed si andrà così ad omaggiare la grande epopea Motown con arrangiamenti originali che schiacciano l’occhio al mondo jazz e pop più recente con songs di Sam Cooke, Dinah Washington, Stevie Wonder, Donny Hathaway, Etta James, Otis Redding. Il soul è il modo in cui ci si esprime, è una maniera particolare di appoggiare le note e lasciarsi andare, legame fra tecnica e sentimento, il suo continuo premere sui confini “di melodia e di convenzione” che ben esprimono le caratteristiche vocali e di performer di Anna Bonomolo. La musica è stata per lei l’apertura agli altri, la possibilità di esprimersi senza filtri, un momento di verità che continua e da cui niente si è mai aspettata.

Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

CS