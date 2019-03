Real Teatro Santa Cecilia: In esclusiva nazionale per la Fondazione the Brass Group Katie Thiroux trio con “This girl is it!”

“Artisti genuini come Katie Thiroux non vengono fuori ogni giorno, sicché prendetene buona nota” questo è ciò che viene scritto sulla nota testata giornalistica All About Jazz per rappresentare il talento di Katie Thiroux che si esibirà in esclusiva nazionale per la Fondazione the Brass Group al Real Teatro Santa Cecilia sabato 9 marzo con doppio turno, alle ore 19.00 e 21.30.

Il Brass è orgoglioso di ospitare la tappa conclusiva del tour europeo di Katie Thiroux, che oltre a cantare suonerà anche il contrabasso, e sarà accompagnata da Martin Schack al pianoforte e Matt Witek alla batteria. “This girl is it!” è il lapidario ma enfatico commento con cui il grande Quincy Jones ha espresso la propria convinta ammirazione per il talento di Katie Thiroux e le sue autorevoli parole hanno consacrato la giovane cantante e contrabbassista di Los Angeles a nuova stella del firmamento jazzistico internazionale. Un tempo riguardante quasi esclusivamente il canto, la presenza femminile nel jazz si è sempre più ampliata e consolidata anche in campo strumentale ed oggi non è infrequente ascoltare provette jazziste alle prese con tromba, sassofono, trombone, batteria, chitarra ed altro. Seppure con ritardo e in misura forse ancora un po’ più ridotta, anche il contrabbasso sta beneficiando di questa apertura all’universo femminile e, specie in questo primo scorcio di secolo, sono sempre più numerose nel mondo ed anche in Italia (in tal senso la scuola del Brass Group svolge da tempo un lavoro seminale) le musiciste che si dedicano all’ingombrante strumento, una volta appannaggio quasi esclusivo degli uomini. Oltre al virtuosismo strumentale, nel quale i critici più attenti riconoscono come modello stilistico quello eccelso rappresentato dal grande Ray Brown, Katie Thiroux sa sfoggiare altrettanta bravura nel canto, collocandosi così nel ristretto drappello dei contrabbassisti-cantanti, tra i quali vale la pena ricordare un paio di esempi: quello storico di Slam Stewart e quello attuale di Esperanza Spalding. Al multiforme talento innato di Thiroux (che già a 4 anni studiava violino) devono avere certo contribuito gli illustri insegnanti che ne hanno forgiato la formazione iniziale: la celebre vocalist Tierney Sutton e l’altrettanto famoso contrabbassista John Clayton. L’immanente senso dello swing e la squisita musicalità che ne pervadono sia il canto che la cavata hanno presto imposto Katie Thiroux tra le novità più interessanti del jazz di quest’ultimo decennio, come confermano le prestigiose collaborazioni maturate nel frattempo con big del calibro di Patti Austin, Ken Peplowski, Geri Allen, Bill Cunliffe, Terrell Stafford, Charles McPherson, Lewis Nash, Terry Lyne Carrington e molti altri.

Il suo debutto discografico, otteneva subito entusiastici consensi conquistando la cima delle più importanti classifiche. Altrettanto favorevole l’accoglienza riservata dalla critica internazionale al suo secondo disco, “Off beat”, proclamato miglior album del 2017 dal Downbeat Magazine e insignito di numerosi premi dalle maggiori riviste specializzate. Deliziosa la scaletta di “Off beat” nel ripercorrere, alternando brani strumentali e vocali, preziosi standard di Benny Carter, Frank Loesser, Leiber e Stoller e Duke Ellington e celebri successi di June Christy, Frank Sinatra e Billie Holiday.

La Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it, i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

CS