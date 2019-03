Will Hunt omaggia i Nirvana il 10 marzo a Canicattì

Il batterista di Vasco Rossi e degli Evanescence, che per una sera omaggia il mito dei Nirvana. Will Hunt, batterista in pianta stabile del Blasco, porta il 10 marzo al Cineteatro Odeon di Canicattì in via capitano Ippolito 7 i “Nirvanna”, ovvero la più famosa band omaggio al mondo a Kurt Kobain e al grunge di Seattle degli anni Novanta.

Con Hunt sul palco anche Clayton Sturgeon, Ryan Salamone. In scaletta brani come Smells like teen spirits, Come as you are e The Man who sold the world.

Il biglietto di ingresso costa 12 euro, inclusi diritti di prevendita. I ticket si possono comprare direttamente al botteghino del teatro o, sempre a Canicattì, da Artefredda in viale della Vittoria, Doppio malto in via Cattaneo 37, Tra le righe in via Amintore Fanfani 25, Piccadilly in viale Regina Margherita 17.

Il concerto è organizzato da In the Spot Light.

Com. Stam.

Nirvana