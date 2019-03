Mestre Carnival Street Show: i leggendari Sigue Sigue Sputnik in concerto

Atterranno sul palco lunare di Piazza Ferretto domani, venerdì 1 marzo 2019, ore 18.30 una delle più leggendarie band inglesi degli anni’80: i Sigue Sigue Sputnik.

Un concerto nell’ambito del Mestre Carnival Street Show, che si preannuncia imperdibile con un gruppo che ha regalato alla scena new wave alcune fra le hit più indimenticabili del periodo a partire da Love Missile F1-11 e 21st Century Boy brani contenuti nell’album Flaunt-it. Divennero celebri con l’idea di inserire spot pubblicitari tra una traccia e l’altra e piazzarono singoli nelle top ten americane, asiatiche ed europee con milioni di copie vendute grazie anche alla produzione del guru Giorgio Moroder. Un viaggio nel tempo a cavallo tra elettronica, pop, glam e post punk.

Un venerdì ricchissimo di eventi a Mestre che parte in Piazza Ferretto alle 16.30 con lo show CircoScienza, spettacolo di giocoleria ed equilibrismo, seguito alle 17.30 dalla consueta sfilata di maschere e alle 18.00 da Gotham Arketype Performers, uno show dedicato al mondo di Gotham City. Harley Quinn, Poison Ivy, Joker e Pinguino accompagnati dai loro scagnozzi, nonché la GCPD, si alterneranno sul palco interpretando in maniera innovativa i protagonisti della serie DC comics.

Arte e spettacoli in giro per la città. A Piazzale Donatori di Sangue, dalle 16 alle 20, il parco giochi da strada della compagnia catalana Guixot de 8; in Piazzetta Pellicani, 16.15 e replica alle 18.15, la navicella spaziale di Juri the Cosmonaut per scoprire l’infinito universo. Divertimento itinerante con Sofa en voyage, reinterpretazione in chiave comica di grandi classici quali Rossini, Mozart, Bizet, le performance dei Control Alt Gang, di Silvia Martini, e La discesa dei Vichinghini di Circa Teatro. In Piazza Ferretto, ore 16.00 e 17.30, lo spettacolo di teatro di strada, circo e slapstick “Back pack”; in Galleria Barcella, 16.30, il Circo di Pulci di Valentino a cura di Chiara Trevisan; a Via Palazzo, 16-19.30, la straordinaria avventura della trenonave a cura di Chien Barbù Mal Rasè. Dedicato ai piccoli il Viaggio al centro della luna di Creme e Brulè, lo show dei Ciclocomici, il Teatro delle compagnie 4 elementi, Gambe in spalla, El Bechin, Kalofen con il suo Minotauro, Geo con Cosmonautik, le favole di Lucia Schierano. Il Grande Piano, un pianoforte originale da suonare con i piedi, è quello proposto da Faber Teatro (dalle 16.30): tasti che si suonano con i piedi.

