Palermo: Concerto Radio Italia. Palermo di nuovo protagonista il 29 giugno

Torna a Palermo, dopo il grande successo dello scorso anno, il concerto di Radio Italia Live. Anche per l’edizione del 2019, la nostra città sarà protagonista insieme a Milano.

L‘evento organizzato da Radio Italia si svolgerà infatti in piazza Duomo, lunedì 27 Maggio e al Foro Italico, sabato 29 Giugno.L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dai sindaci di Milano e Palermo, Giuseppe Sala e Leoluca Orlando.Per Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia, si tratta di un : “Doppio impegno e doppio divertimento. Per quanto riguarda Piazza Duomo a Milano, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO è diventato un appuntamento che ogni anno viene atteso dal pubblico e dagli artisti, e ogni anno c’è la certezza di partecipare a un evento unico. Tornare a Palermo è rivivere una grande emozione che ha riempito di gioia la città, la Sicilia e tutti gli artisti che ci hanno dato la possibilità di realizzare quello che era un sogno. Stiamo lavorando per riuscire a ricreare due grandi eventi e speriamo di riuscirci al meglio. Ringrazio il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e le loro amministrazioni, per aver creduto in RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO e per la collaborazione che c’è stata e ci sarà fornita”. “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO – commenta Giuseppe Sala, sindaco di Milano – è una tradizione del palinsesto milanese. La forza di Milano è di fare una serie di attività e di andare avanti. Mi auguro che questo concerto vada avanti in eterno, certamente essendo arrivati all’ottava edizione ha dimostrato di essere qualcosa di veramente amato dai milanesi”.”Per la seconda volta il concerto di Radio Italia sarà a Palermo, dopo il 2018 in cui la città è stata Capitale della Cultura – ha invece sottolineato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. E’ un risultato molto importante perché se Milano si conferma capitale europea dell’Italia, Palermo aspira ad essere capitale mediterranea dell’Italia e rinnova la disponibilità ad unire la Mitteleuropa e il Mediterraneo con gli straordinari artisti che come sempre Radio Italia riesce a coinvolgere nei suoi concerti partecipatissimi, che attirano appassionati da tutta la Sicilia ed oltre. Il 29 giugno l’appuntamento è al Foro Italico, davanti al mare di Palermo e davanti allo splendido centro storico. Ovviamente posso concludere dicendo venite e vedete com’è bella la nostra città!”.

Com. Stam.