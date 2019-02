Centro Musicale: Alessandro Bonanno, pianoforte Ingresso libero

Sabato 16 febbraio 2019, ore 17:30 Centro Musicale Viale Campania 14, Palermo Alessandro Bonanno, pianoforte Ingresso libero

Scott Joplin (1868-1917)

Maple leaf rag (1899)

The entertainer (1902)

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)

Manchega op. 38 (etude de concert-1853)

Suis moi! op. 45 (caprice – 1862)

Souvenir de Porto Rico op. 31 (Marche des Gibaros-1860)

Gran scherzo op. 57 (1869)

George Gershwin (1898-1937)

Three preludes (1926)

Allegro ben ritmato e deciso Andante con moto e poco rubato Allegro ben ritmato e deciso

Rhapsody in blue (1924)

ALESSANDRO BONANNO, nato a Palermo nel 1959, è diplomato in Pianoforte, Composizione e Direzione d’Orchestra. Ha studiato anche Arrangiamento Jazz. Ha vinto numerosi premi come pianista classico (IV premio “Coppa Pianisti d’Italia” – Osimo (AN) 1973; I premio “Rassegna Franz Liszt”. Livorno 1975; II premio (I non assegnato) “Concorso Karl Czerny” – Torre Pellice (TO) 1985 etc.), come pianista Jazz (Finalista “Premio Four Roses” – Umbria Jazz – Perugia 1991; I premio “Concorso Musica Jazz Lucus Feroniae” – Mentana (RM) 1996 etc.) e come compositore/arrangiatore (Premio Miglior Arrangiamento della canzone “Malafemmena” – Latina 1998; segnalazione “Concorso Poesie in Musica” – Cesenatioco 2002; III premio (I e II non assegnati) Concorso composizione Romanze da Camera “F. Andreolli” – Adria (RO) 2003 etc.).

Ha curato la realizzazione di un programma di “Jazz Sinfonico”, con elaborazioni orchestrali di famosi standard del Jazz e proprie composizioni; tale programma è stato eseguito con grande successo dall’Orchestra Regionale del Molise, dall’Orchestra di Roma e del Lazio all’Auditorium di Roma e dall’Orchestra “Roma Sinfonietta”.

Insegna Pianoforte al Conservatorio “A. Casella” de L’Aquila, istituto nel quale ha tenuto anche corsi di Composizione e Arrangiamento Jazz.

È anche attivo come compositore di musica da camera e sinfonica.

Ha realizzato numerose registrazioni per l’etichetta Monocroma Edizioni, reperibili su internet.

In collaborazione col musicologo Marcello Piras ha tenuto numerosi corsi sul repertorio pianistico afroamericano dei secoli XIX e XX.

