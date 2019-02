Biblioteca Affori di Villa Litta: Concerto “Voci dal mondo”

Sabato 16 febbraio alle ore 16 presso la Biblioteca Affori di Villa Litta a Milano (viale Affori, 21) si terrà il concerto “VOCI DAL MONDO“, con Gianfranco Messina, violino; Luca Russo Rossi, violoncello; Veronika Koprivica, pianoforte; Federica Grumiro e Marika Lavieri, soprano.

Il concerto è a cura dei Maestri Luca Russo Rossi e Gianfranco Messina. Musiche di Gounod, Pleyel, Engel, Ivanov, Strauss, Mozart, Messina.

Sabato 16 febbraio 2019 – ore 16 Biblioteca Affori di Villa Litta, viale Affori 21, Milano mappa: https://milano.biblioteche.it/library/affori/ tel. 0288462522 ingresso libero MM3 Affori FN Info e prenotazioni: 349.4406315 mscomunicazione@virgilio.it – cell.334.2822990

Programma:

Engel : “Judische Volkslieder”

W.A.Mozart : “Martern aller Arten”

Pleyel : “Scottish Folksongs”

Ch. Gounod : “Je veux vivre”

M.I.Ivanov: “Poesie di R.Tagore”

J.Strauss : “Fruelingstimmen”

G.Messina: “Risonanze: vento diforano”, pianoforte solo

“Je veux vivre” (Ch.Gounod); “Martern aller Arten” ( W.A.Mozart) e J.Strauss : “Fruelingstimmen” (J.Strauss) saranno cantate dal soprano Marika Lavieri

“Judische Volkslieder” (J.Engel); “Scottish Folksongs” (I.Pleyel); “Poesie di R.Tagore” (M.I.Ivanov) saranno cantati dal soprano Federica Grumiro

Biografie:

Luca Russo Rossi, violoncellista. Nato a Bari nel 1985, si è diplomato nel 2006 presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari. Ha studiato con il Maestro Rocco Filippini presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel 2007 si è esibito in Quartetto d’archi presso la Federazione Cemat di Siena, in collaborazione con Radio3. Nel 2010 ha partecipato a concorsi europei ed internazionali (Premio Zinetti, Concorso Internazionale Città di Massafra, Concorso Europeo di Bari). Nel 2017 è’ stato primo violoncello e direttore artistico dell’orchestra d’archi “I Virtuosi Lombardi” presso Morellino Festival. Nel 2018 si è esibito in concerto presso la Palazzina Liberty.

Gianfranco Messina, compositore, violinista e pianista. Si è laureato in Lettere, Musicologia, Pianoforte, Violino e Composizione presso il Conservatorio di Milano. Ha studiato a Milano con il Maestro Vacch e a Siena con il Maestro Sciarrino. Le sue composizioni (“Le sette energie”, “Trio Attesa”, ecc.) sono stati eseguite in concerto da diverse formazioni cameristiche presso Palazzina Liberty, Villa Litta, Chiesa di Sant’Alessandro, Spazio Mamu, varie Biblioteche del Comune di Milano, Sepolcreto della Ca’ Granda, Palazzo Lombardia, Cineteca di Milano, Circolo Volta, Teatro dei Filodrammatici. Ha diretto la sua opera lirica “Napoleone non parla francese” con il patrocinio di Expo2015. Recentemente ospite di “Piazza Verdi” su RAI Radio 3. Le sue musiche sono pubblicate e registrate da Stradivarius, MAP e Edizioni Da Vinci. L’Orchestra da Camera Fiorentina ha eseguito il suo brano Building” (2018). Ha partecipato alla Giornata del Contemporaneo (2018). Ha composto “Violino per Tre Quadri” e “Nuvoletta bianca” per il progetto culturale di Tiffany “Animal academicum et philosophicum” by Masha Sirago.

Veronica Koprivica, volge attività pianistica internazionale. Presidente dell’Associazione “Concertato” che si distingue nel panorama milanese per le attività di musica da camera.

Marika Lavieri, soprano. Ha studiato pianoforte, giurisprudenza, canto lirico, doppiaggio e si è esibita presso il Teatro di Potenza e presso il Maschio Angioino, con l’Orchestra del Teatro San Carlo e in altri teatri italiani ed esteri.

Federica Grumiro, soprano. Si è diplomata presso il Conservatorio di Musica L. Perosi di Campobasso ed ha frequentato poi l’Accademia Pucciniana di Alto Perfezionamento per cantanti lirici di Torre del Lago Puccini. Ha cantato in Teatri quali il Petruzzelli di Bari, il Verdi di Pisa, il Goldoni di Livorno, il Giglio di Lucca e Festival quali il Pucciniano di Torre del Lago e il Tiroler Festspiele di Erl (Austria).

Com. Stam.