Blue Brass :A suon di Swing il concerto della rassegna Brass at Spasimo con i “Jumpin’up”

Palermo: Chi ama la musica Swing e le atmosfere delle sale da ballo degli anni 40 e 50, allora potrà apprezzare di certo i Jumpin’up.

Loro saranno la band protagonista del concerto di questa settimana per il ciclo dedicato alla rassegna Brass at Spasimo della Fondazione The Brass Group, in programma venerdì 1 febbraio alle ore 21.35 al Blue Brass. Ogni loro concerto è uno spettacolo a tutto tondo, impossibile non farsi trascinare dal ritmo del loro vasto repertorio che spazia tra Swing, Rock & Roll, Jive e Old Rhythm’n’Blues. La band inoltre abbraccia gran parte dello swing italiano, come Renato Carosone, Fred Buscaglione, il quartetto Cetra, giungendo fino alle pietre miliari dello swing americano, riproponendo i grandi successi di Louis Prima (di origine siciliana, autore di Just a Gigolò, Jump Jive and Wail), passando a Louis Jordan, Bullmoose Jackson ed altri. Il gruppo riscuote subito notevole successo in Sicilia e presto dopo una serie di numerosi spettacoli in italia, si inserisce nel contesto internazionale partecipando a festival dedicati allo swing ed al jive, come l’inglese Rhythm ‘n’ Riot, lo Swing It Weekender di Leipzig ed altre performance europee, in Inghilterra, Svizzera, Germania e negli ultimi anni anche in Francia. Tra gli ingaggi all’estero un concerto per la Twenty Century Fox e Warner Bros per il Locarno Film Festival. Nel 2007 stampano il loro primo CD “Buonasera Signorina”. Nel 2008 partecipano allo spettacolo teatrale “I Love Sicilia” del comico palermitano Sasà Salvaggio, accompagnandolo nella tournèe siciliana che tocca numerose cittadine della nostra isola. Nel 2009 partecipano al più importante festival italiano dedicato agli anni 40 e 50, il Summer Jamboree di Senigallia e nel 2011 sono invitati a proporre il loro show al prestigioso teatro Pavillon Baltard di Parigi, ed ancora in Svizzera al teatro Sociale di Bellinzona, ed al Milwaukee di Milano. Nell’estate del 2011 esce il loro secondo CD dal titolo “Swing It Again” e nel 2012 producono da quest’ultimo i videoclip promozionali “Swing it again” (una loro composizione) ed uno dei classici del Quartetto Cetra “Un bacio a mezzanotte”. Recentemente alla fine di Aprile sono rientrati in Sicilia dopo essersi esibiti al famoso festival francese Good Rockin’ Tonight svoltosi ad Attignat, dove hanno riscosso un particolare successo. La formazione è composta da ben 8 elementi: Tony Marino, voice, Giuseppe Montalbano , guitar, Andrea Di Fiore, doublebass, Giuseppe Vasapolli, piano, Carmelo Sacco, tenor sax, Nicola Genualdi, trumpet, Michele Mazzola, baritone Sax, Peppe Falzone, drums.

Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita. Da quest’anno, inoltre, la Fondazione ha attivato, oltre all’acquisto online dei biglietti tramite il circuito www.bluetickets.it e i punti vendita autorizzati, altri due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

CS