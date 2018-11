Ridotto dello Spasimo Sul palco del “Brass Talent” Maria Concetta Zarbo, Sofia Ciringione e Coppola Quartet a seguire Jam Session di giovani musicisti

Ancora una volta grandi sorprese per la stagione del “Brass Talent” al Blue Brass, il Ridotto dello Spasimo, con allievi talentuosi del Conservatorio di musica di Palermo Alessandro Scarlatti.

L’appuntamento previsto mercoledì 28 novembre alle ore 21.00, vedrà sul palco diversi artisti: Maria Concetta Zarbo, Sofia Ciringione e V. Coppola Quartet. Un’esibizione ricca di curiosità, quella proposta sul palco dello storico jazz club, che vede protagonisti artisti che hanno fatto della musica del jazz e del canto la propria ragione di vita. Le allieve, che studiano in Conservatorio con la classe dell’insegnante Flora Faja, daranno vita ad un repertorio armonioso che andrà a percorrere i più classici brani standard sino a giungere alla musica pop del nostro tempo, condividendo una forte passione per la musica grazie anche all’imprinting dato dal costante studio. Tant’è che il concerto proposto, fa parte proprio della rassegna che la Fondazione The Brass Group ha voluto dedicare ai talenti del jazz made in Sicilia. A testimonianza di tutto ciò, vi è la presenza sul palcoscenico di grandi Maestri docenti della scuola stessa, orgogliosi di accompagnare artisti per condurli in strade uniche piene di specifico sound e rivolte alla specializzazione ed al perfezionismo formativo. Inoltre, la novità assoluta di quest’anno è l’apertura del Blue Brass alle 22.15 a jam sessions, ad ingresso gratuito, realizzate da giovani artisti alla fine di ogni concerto fino alle 23.30. Il tutto coordinato dagli allievi del Conservatorio Roberta Sava e Walter Nicosia per dare uno spazio open alle “nuove leve”.

Il costo del biglietto è intero 5€ incluso diritti di prevendita e per gli studenti under 25 ridotto a 2€ incluso i diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti presso i due punti di prevendita del Brass, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Rosanna Minafò

CS