Marsala – nuovo appuntamento con l’orchestra scontrino

Ancora un appuntamento a Marsala per la rassegna “SuonidiSera”, curata dal Conservatorio “Scontrino” e patrocinata dall’Amministrazione comunale. Venerdì 21 settembre, nel Complesso San Pietro (ore 21, ingresso libero), la “New Saxophone Orchestra” diretta dal M° Paolo Morana, propone un repertorio che spazia dalla musica classica alla leggera, al jazz…

In programma, tra gli altri, brani di Astor Piazzolla (libertango), Henry Mancini (the pink panter), Original Dixieland Jazz Band (tiger rag), Glenn Miller (johnson rag), Nunzio Ortolano (manola). Costituita da allievi, ex allievi, docenti ed attiva da diversi anni, l’Orchestra ha un organico strumentale composto da sassofoni, batteria, percussioni, pianoforte e basso elettrico, la cui fusione esprime una notevole ricchezza timbrica. (a.t.)

Com. Stam.