Dopo il successo di Morgan, Arisa, Nada, Paolo Rossi e Marianne Mirage tocca al cantautore siciliano I Concerti al Tramonto incantano Salina: Mario Venuti chiude la rassegna

Messina – Tocca al cantautore siciliano Mario Venuti chiudere la XI edizione della rassegna musicale “Concerti al Tramonto” che ha visto esibirsi durante il mese di agosto grandi talenti della musica italiana nel Giardino dell’Hotel Ravesi di Salina. Un successo annunciato sia di pubblico che di critica, dato il calibro degli artisti scelti dai direttori artistici Tony Canto e Syria: Morgan, Arisa, Nada, Paolo Rossi, ieri sera Marianne Mirage e infine Venuti che canterà domani (giovedì 23) per l’ultimo appuntamento live. Serate iniziate con la suggestiva luce e i meravigliosi colori del tramonto di Malfa e terminate con un pubblico particolarmente affascinato nel poter ascoltare alcuni celebri pezzi suonati chitarra e voce oppure piano e voce in un’atmosfera esclusiva e unica. Emozionati e felici di essere sull’isola eoliana molti dei cantanti che per la prima volta mettevano piede a Salina e hanno promesso di tornare per “l’energia che è capace di sprigionare questa terra”, come ha detto Nada in un’intervista o ancora Arisa, seguitissima sui social, pronta a postare tante fotografie elogiando le Eolie, la struttura in cui era ospite e la promozione di performance live così “uniche”. Un cartellone promosso dai fratelli Giuseppe e Lorenzo Siracusano, proprietari dello storico hotel del Comune di Malfa che vanta una piscina a sfioro su un panorama mozzafiato, che hanno sempre investito negli eventi e valorizzato le iniziative culturali, rendendo nel tempo i “Concerti al Tramonto” una manifestazione attesa e applaudita dall’amministrazione comunale, perchè in grado di veicolare un’eccellente immagine del territorio e attrarre numerosi turisti, giornalisti e appassionati di buona musica in un luogo incantevole ed elegante, per assistere artisti di livello sempre più alto. E con questi risultati si pongono le basi per l’edizione 2019, grazie anche alla collaborazione di alcuni interlocutori privati come Libertylines, Miscela d’Oro, Bisazza Gangi Viaggi e Turismo, Sanfilippo Casa Musicale, Ristorante U Cucuncu e Adige Car Center.

Intanto domani sera (giovedì 23) Mario Venuti (voce, piano e chitarra) incanterà nuovamente il pubblico dell’Hotel Ravesi con i suoi brani più noti: “Mai come ieri”, “Veramente”, “Crudele”, “Qualcosa brucia ancora”, “Un altro posto nel mondo”, “A ferro e fuoco”, “Ventre della città”, “Caduto dalle stelle” e altri ancora. Sonorità e sperimentazioni del cantautore siracusano, storico leader dei Denovo, che più volte si è esibito proprio a Salina. Lo spettacolo avrà inizio alle 20.30; per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook @hotelravesi, il sito www.hotelravesi.it o chiamare il numero 090.9844385.