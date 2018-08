Concerto di Jaka a Marausa Lido : divieto di vendita per asporto di bevande e alcolici in contenitori di vetro o lattine

Si terrà stasera, nella spiaggia di Marausa Lido (Comune di Trapani), il concerto dl cantante JAKA. Tenuto conto per l’evento – che si svolge nella tradizionale “Notte di San Lorenzo” – si prevede un notevole afflusso di cittadini e visitatori, si rende necessario applicare le misure di prevenzione per sicurezza urbana e pubblica incolumità legate anche al consumo dell’alcol, nonché a garantire il decoro e l’igiene nell’area interessata al concerto.

Da qui l’ordinanza sindacale che – in occasione della suddetta manifestazione serale/notturna e per tutta la durata del concerto – stabilisce il divieto assoluto, nel limitrofo territorio di Marsala, di somministrare/vendere per asporto bevande e superalcolici in contenitori di vetro e in lattina. In pratica, è consentita la sola somministrazione diretta di bevande e alcolici – questi, fino a 5 gradi – in contenitori di plastica o carta. Interessati sono i titolari di esercizi commerciali e pubblici, i venditori ambulanti e i gestori di distributori automatici di bevande, tutti con attività svolta in località Birgi Sottano, delimitata dal vecchio fiume Birgi, dalla spiaggia e dall’aeroporto limitrofo al territorio del Comune di Trapani (Ente interessato al concerto). L’inosservanza delle suddette disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, incluse quelle penali e amministrative.

Com. Stam.