Carmen Ferreri con la sua band in concerto con “La complicità” La concorrente di Amici 2018 live a Palermo Teatro di Verdura

Carmen Ferreri a Palermo sarà in concerto giovedì 9 agosto ore 21.30 al Teatro di Verdura. Dopo la partecipazione da concorrente al talent show Amici di Maria De Filippi, nell’ultima edizione in onda tra il 2017 e il 2018, tra le concorrenti del canto più apprezzate dell’anno, Carmen Ferreri è giunta fino all’ultima puntata ma non si è aggiudicata la vittoria, a favore del collega Irama. Carmen è arrivata al secondo posto nella classifica generale del programma e ha intrapreso un ricco instore tour promozionale per la firma delle copie del suo album d’esordio, La Complicità.

Tra pochi giorni lo stesso album verrà presentato dal vivo ai fans attraverso un concerto live in programma al Teatro di Verdura di Palermo. Per assistere al concerto di Carmen Ferreri a Palermo è necessario acquistare i biglietti già disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici dislocati in tutta Italia.

Il prezzo dei biglietti è 15,00 euro più diritti di prevendita per posto unico non numerato intero: pur trattandosi di un evento live in un teatro, .

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 3312212796, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it.

Francesco Foresta Junior